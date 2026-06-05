„BGS“ pratęsė degalų tiekimo partnerystę su „Freebird Airlines“ prieš vasaros kelionių sezoną

Įmonė ne tik toliau bendradarbiaus su Turkijos vežėju Baltijos šalių oro uostuose, bet ir pradės tiekti degalus „Freebird Airlines“ orlaiviams Čekijoje.
Pagal atnaujintus susitarimus, „BGS“ aprūpins „Freebird Airlines“ orlaivius degalais Talino (TLL), Kauno (KUN) ir Palangos (PLQ) oro uostuose. Oro linijos taip pat planuoja pradėti veiklą Ostravos oro uoste (OSR), kuriame pagal naujai pasirašytą sutartį įmone taip pat teiks degalų tiekimo paslaugas.
„Aviakompanijoms ruošiantis įtemptam vasaros kelionių sezonui, lankstus ir patikimas aptarnavimas tampa vis svarbesnis mūsų klientams. Džiaugiamės galėdami tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su „Freebird Airlines“ bei prisidėti prie jų veiklos įvairiose Europos rinkose“, – sako „BGS Group“ komercijos vadovas Vitalis Dūdys.
Susiję straipsniai
„Bendradarbiavimas su „BGS“ atliko svarbų vaidmenį užtikrinant sklandžią, stabilią veiklą visame mūsų tinkle. Patikimas degalų tiekimo partneris įvairiose stotyse leidžia mums efektyviai vykdyti sezoninius užsakomuosius skrydžius ir išlaikyti veiklos stabilumą visą vasaros laikotarpį“, – teigia „Freebird Airlines“ antžeminių operacijų direktorius Erhanas Taşkınas.
Šiais metais „Freebird Airlines“ mini 25-ąsias veiklos metines – nuo įsteigimo 2000 m. bendrovė aptarnavo milijonus keleivių, keliaujančių populiariomis atostogų kryptimis.
Pratęstas bendradarbiavimas su „BGS“ aviakompanijai padeda užtikrinti sezoninius skrydžius iš Baltijos šalių ir kartu žymi planuojamą veiklos plėtrą į Ostravos oro uostą 2026 m. vasaros sezonui.