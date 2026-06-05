„Maximos“ parduotuvėse – „Grožio mugė“: viskas, ko gali prireikti, iki 50 proc. pigiau

Jos metu siūlomas pačių įvairiausių grožio prekių asortimentas, kuriame daugiau nei 200 prekių ženklų ir beveik 4400 skirtingų prekių kur kas pigiau nei įprastai.
Beveik visą mėnesį vyksiančios „Grožio mugės“ metu net iki 50 proc. nuolaidos taikomos veido kaukėms, kremams, prausikliams, šampūnams, serumams, tonikams, įvairių prekių ženklų moterų ir vyrų kosmetikai, odos, plaukų ir burnos priežiūros bei skutimosi priemonėms, moterų higienos ir daugybei kitų prekių.
„Tautiečiai ne tik turi puikią galimybę iš itin plataus asortimento išsirinkti sau tinkamiausius variantus, bet ir progą nebrangiai įsigyti didesnį mėgstamų priemonių kiekį. Ypatingas dėmesys skiriamas sparčiai populiarėjančiai korėjietiškai kosmetikai bei kruopščiai atrinktiems lietuviškiems gaminiams.
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Išskirtinai tik „Grožio mugės“ metu pirkėjai galės rinktis naujų, įdomių produktų tokių prekių ženklų kaip „Biodance“, „Trubaki“, „TirTir“, „Milk Shake“, „Manilla“ ir „Math Scientific“, – pasakoja Titas Atraškevičius, „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida.
Išsamų prekių sąrašą ir konkrečiai joms taikomų nuolaidų dydį galite pasitikrinti specialiame, kiekvienoje „Maximos“ parduotuvėje esančiame „Grožio mugės“ leidinyje arba internete: https://www.maxima.lt/leidiniai/grozio_muge.
Kokių priemonių gali reikėti vasarą?
Laima Adomaitytė-Ruzgienė, „Santariškių grožio ir terapijos namų“ įkūrėja, pastebi, kad vasarą odai tenka tikrai nemažai išbandymų – karštis, prakaitas, vėjas, dažnesnės išvykos į gamtą ar ilgos kelionės lėktuvu.
Dėl to oda gali išsausėti, parausti, joje gali atsirasti bėrimų, išryškėti pigmentinės dėmės ar tiesiog padidėti jos jautrumas. Vis tik, pasak jos, dėl to nebūtinai reikia daugiau odos priežiūros priemonių – pakanka kelių svarbiausių ir tiesiog kasdienės, nuoseklios odos priežiūros rutinos.
„Ar vasarą leidžiate mieste, ar kaime, atostogaujate ar keliaujate – svarbiausi odai visuomet yra du dalykai: drėkinimas ir apsauga. Žinoma, abu šie veiksmai visuomet turi būti atliekami ant švarios odos, todėl jos prausimas taip pat yra būtinas. Ypač vasarą, kai dėl aukštesnės temperatūros ir prakaituojame daugiau“, – pastebi kosmetologė.
Svarbu išsirinkti sau tinkamas priemones
Pasak L. Adomaitytės-Ruzgienės, minimalų vasaros kosmetinės rinkinį turėtų sudaryti veido prausiklis, drėkinamasis kremas ir apsauginis kremas nuo saulės.
„Daugeliu atvejų vasarą užtenka lengvesnės tekstūros drėkinamojo kremo ar emulsijos. Jaunai ar riebesnei odai puikiai tinka geliniai kremai, o sausai odai reikėtų rinktis sodresnės tekstūros priemones. Saugantis nuo saulės, reikėtų rinktis ne mažesnį kaip SPF 50 apsaugos faktorių, o vaikams ir itin jautrią odą turintiems žmonėms – dar aukštesnį“, – pažymi specialistė.
„Grožio mugėje“ su iki 50 proc. nuolaida galima rasti platų šių priemonių pasirinkimą: gerai žinomų ir pamėgtų gamintojų viso kūno ar tik veido, drėkinamųjų prausiklių ir prausiklių valyti poroms, apsauginių, regeneruojamųjų ir drėkinamųjų serumų su hialurono rūgštimi ir vitaminu C, veido, paakių ir viso kūno kremų, stangrinamųjų veido kremų su peptidais nuo raukšlių ar valomųjų veido aliejų bei tonikų.
Nemėgstantys teptis kremu gali rinktis ir SPF 50+ apsaugos nuo saulės faktorių turinčią apsauginę dulksną.
Kosmetologė primena, kad vykstant atostogauti ar planuojant aktyvų savaitgalį gamtoje, reikėtų pasirūpinti ir keliais papildomais produktais.
„Jei daug laiko leidžiate saulėje, prie vandens ar aktyviai keliaujate, rekomenduočiau su savimi papildomai turėti veido ir kūno kaukę su alijošiumi, pantenolio putas veidui ir kūnui bei lūpų balzamą su SPF. Šios priemonės padeda atgaivinti, nuraminti ir atvėsinti stresą patiriančią odą“, – sako L. Adomaitytė-Ruzgienė.
Pasak kosmetologės, po ilgų skrydžių, saulės vonių ar maudynių jūroje odai itin naudingos drėkinamosios kaukės. Jas renkantis, reikėtų atkreipti dėmesį į tokias sudedamąsias dalis kaip hialurono rūgštis, alijošius, pantenolis, alantoinas, keramidai ir niacinamidas.
Šių sudedamųjų dalių galima rasti įvairiose įprastose ir naktinėse, lakštinėse veido, taip pat plaukų, lūpų, rankų ir pėdų kaukėse. Visos šios, o taip pat kaukės su kolagenu ar šveičiamosios pėdų kaukės „Grožio mugės“ metu kainuoja iki 50 proc. pigiau.