Apleisti sodų sklypai gali atsidurti aukcionuose: gyventojams nustatys terminą

Siūloma sudaryti galimybes tokius nenaudojamus sklypus parduoti aukcionuose, o gyventojams, iki šiol nesusitvarkiusiems nuosavybės dokumentų, nustatyti terminą įteisinti savo teises į naudojamus sodų sklypus.
Dar pirmaisiais Nepriklausomybės metais asmenims buvo sudarytos lengvatinės sąlygos išsipirkti sodų sklypus iš valstybės. Absoliuti dauguma žmonių susitvarkė reikalingus dokumentus ir šie sklypai tapo jų nuosavybe.
Tačiau, Registrų centro duomenimis, sodų bendrijose, kurių Lietuvoje yra 1 357, registruota apie 891 valstybinės žemės sklypas. Šie sklypai nuosavybės teise nepriklauso fiziniams asmenims ar pačioms sodininkų bendrijoms.
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Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, sodininkų bendrijų teritorijose esantys valstybinės žemės sklypai ar jų dalys gali būti perleidžiami tik sodininkų bendrijai ar jos nariams. Nacionalinė žemės tarnyba valstybės vardu paveldi ir perima valdyti žemės sklypus be statinių. Šių sklypų negalima privatizuoti, valstybė negali toliau būti atsakinga už tokių žemės sklypų administravimą, nes tai yra nuostolinga valstybės biudžetui.
Įstatymų pataisomis siūloma, kad aukciono būdu būtų galima parduoti sodininkų bendrijose esančius neprivatizuotus ar valstybės paveldėtus nenaudojamus valstybinės žemės sklypus ar jų dalis.
Asmenims, iki šiol nesusitvarkiusiems sodų sklypų dokumentų, būtų sudarytos sąlygos juos užregistruoti savo vardu. Įsigaliojus Sodininkų bendrijų įstatymo pataisoms, būtų nustatytas terminas mėgėjų sodo žemės sklypų nuomos ar pirkimo sutarčių sudarymui.
Praėjus Sodininkų bendrijų įstatyme nustatytam terminui mėgėjų sodo teritorijoje esantys valstybei priklausantys sodo sklypai ir mėgėjų sodo teritorijoje esantys valstybinės žemės plotai, jeigu tokią teisę turintys asmenys nepateiks prašymų pirkti ar nuomoti šiuos sklypus, bus priskiriami laisvos valstybinės žemės fondo žemei.
Toliau šios įstatymų pataisos bus svarstomos Seime.