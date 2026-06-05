Klaipėdos uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio bazė

Bendrovė skelbia, kad projektas, atveriantis Lietuvai daugiau galimybių plėtoti žaliąją energetiką, kartu yra ir nuoseklaus Klaipėdos uosto direkcijos darbo kuriant modernius bei tvarius sprendimus rezultatas.
„Prieš kelerius metus žaliasis vandenilis Klaipėdos uoste buvo tik vizija, drąsi svajonė, nedavusi ramybės ir kvietusi leistis į kelionę nepramintu keliu. Šis kelias nebuvo paprastas – daug kur buvome pradininkai, sprendėme klausimus, į kuriuos, atrodė, atsakymų dar nėra surasta, tačiau leido sukaupti neįkainojamą patirtį.
Šiandien atveriame pirmąją Lietuvoje žaliojo vandenilio bazę ir žengiame į naują energetikos etapą“, – pranešime cituojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
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Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad šis projektas yra didelis ne tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, bet ir visos šalies laimėjimas.
„Visi keliai veda į Klaipėdą, o Klaipėdos uostas – į pasaulį. Nebūtina skristi ar važiuoti traukiniu – galima plaukti arba važiuoti elektra ar vandeniliu varomu transportu. Tai rodo, kad mes turime infrastruktūrą, kuri yra ir vakarietiška, ir progresyvi. Tikiu, kad nereikės laukti dešimtmečio, kad būtume pilnai nepriklausomi nuo iškastinio kuro. Tai didžiulis ne tik uosto, bet ir visos šalies laimėjimas“, – pranešime cituojamas jis.
Klaipėdos Nemuno gatvėje esančioje žaliojo vandenilio gamybos ir tiekimo stotelėje aplinkai draugiškus degalus gamins polimerinių elektrolitų membranos (PEM) tipo elektrolizeris. Įrangai dirbant visu pajėgumu, per metus bus pagaminama apie 127 tonas vandenilio.
Uostamiestyje žaliuoju vandeniliu bus galima papildyti lengvuosius automobilius, sunkųjį transportą, uoste dirbs neseniai direkcijos užsakymu pastatytas žaliuoju vandeniliu varomas atliekų surinkimo laivas.
Skelbiama, kad direkcija įsigijo ir vandeniliu varomą automobilį „Toyota Mirai“. Savo reikmėms bendrovė ketina sunaudoti apie ketvirtadalį viso pagaminamo kiekio, taip pat jį naudoti planuoja ir kitos įmonės.
Uoste pagamintu vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens.
Žaliojo vandenilio gamybos projektas iš dalies finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos (ES) fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Planuojama, kad bendra vandenilio gamybos ir papildymo juo stotelių projekto vertė sieks apie 12 mln. eurų, ES lėšomis bus finansuojama apie 6 mln. eurų.
Žaliojo vandenilio projektas Klaipėdos uoste pradėtas įgyvendinti 2023-aisiais, jį įgyvendino bendrovės „Inžinerinis projektavimas“, „MT Group“, „Gevalda“.
Skelbiama, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija kartu su LTG grupe, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, „Volvo Lietuva“ ieško galimybių žaliąjį vandenilį naudoti gabenant krovinius keliais, panaudoti geležinkelių transporte ir atliekant įvairias operacijas uoste.
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