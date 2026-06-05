VerslasRinkos pulsas

Norėjo perimti daugiabučio gyventojų pinigus: teismas padėjo tašką skandalingoje byloje

2026 m. birželio 5 d. 09:09
Gytis Pankūnas
Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs Baltarusijos piliečio A. E. apeliacinį skundą, nusprendė, kad jis pagrįstai pripažintas kaltu dėl dokumentų klastojimo bei suklastotų dokumentų panaudojimo, pranešė prokuratūra.
Daugiau nuotraukų (5)
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2025 m. balandžio mėn. A. E. suklastojo vienos Druskininkų daugiabučio namo savininkų bendrijos dokumentus ir jų pagrindu buvo įregistruotas šios bendrijos pirmininku, nors gyventojai jo į šias pareigas nebuvo rinkę.
Anot prokuraratūros, tyrimo metu nustatyta, kad 2025 m. balandžio pradžioje vyras, siekdamas įgyti teisę veikti bendrijos vardu ir disponuoti jos lėšomis, pagamino suklastotą bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolą bei kitus dokumentus. Tų pačių metų balandžio pabaigoje, naudodamasis kvalifikuotu elektroniniu parašu, šiuos dokumentus jis pateikė Registrų centrui kartu su prašymu įregistruoti jį minėtos bendrijos vadovu.
Teismas nustatė, kad 2025 m. gegužės pabaigoje A. E. buvo įregistruotas bendrijos pirmininku, o suklastotų dokumentų pakako tam, jog asmuo įgytų teisę veikti bendrijos vardu ir atstovauti jai santykiuose su kitais asmenimis.
Bylos duomenimis, tapęs registruotu bendrijos vadovu, A. E. siekė perimti daugiabučio namo savininkų sukauptas lėšas. Netrukus po registracijos jis kreipėsi į daugiabutį administruojančią bendrovę ir pateikė prašymą į jo nurodytą banko sąskaitą pervesti 11 509 eurus kaupiamųjų lėšų.
Kauno apygardos teismas atmetė nuteistojo apeliacinį skundą ir paliko galioti Alytaus apylinkės teismo šių metų vasarį priimtą apkaltinamąjį nuosprendį. Juo A. E. pripažintas kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos ir jam paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė.
Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo jos priėmimo dieną, tačiau dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
daugiabutisbendrijapirmininkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.