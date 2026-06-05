Norėjo perimti daugiabučio gyventojų pinigus: teismas padėjo tašką skandalingoje byloje

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2025 m. balandžio mėn. A. E. suklastojo vienos Druskininkų daugiabučio namo savininkų bendrijos dokumentus ir jų pagrindu buvo įregistruotas šios bendrijos pirmininku, nors gyventojai jo į šias pareigas nebuvo rinkę.
Anot prokuraratūros, tyrimo metu nustatyta, kad 2025 m. balandžio pradžioje vyras, siekdamas įgyti teisę veikti bendrijos vardu ir disponuoti jos lėšomis, pagamino suklastotą bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolą bei kitus dokumentus. Tų pačių metų balandžio pabaigoje, naudodamasis kvalifikuotu elektroniniu parašu, šiuos dokumentus jis pateikė Registrų centrui kartu su prašymu įregistruoti jį minėtos bendrijos vadovu.
Teismas nustatė, kad 2025 m. gegužės pabaigoje A. E. buvo įregistruotas bendrijos pirmininku, o suklastotų dokumentų pakako tam, jog asmuo įgytų teisę veikti bendrijos vardu ir atstovauti jai santykiuose su kitais asmenimis.
Bylos duomenimis, tapęs registruotu bendrijos vadovu, A. E. siekė perimti daugiabučio namo savininkų sukauptas lėšas. Netrukus po registracijos jis kreipėsi į daugiabutį administruojančią bendrovę ir pateikė prašymą į jo nurodytą banko sąskaitą pervesti 11 509 eurus kaupiamųjų lėšų.
Kauno apygardos teismas atmetė nuteistojo apeliacinį skundą ir paliko galioti Alytaus apylinkės teismo šių metų vasarį priimtą apkaltinamąjį nuosprendį. Juo A. E. pripažintas kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos ir jam paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė.
Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo jos priėmimo dieną, tačiau dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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