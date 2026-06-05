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Po sunkios ligos mirė žinomas verslininkas

2026 m. birželio 5 d. 15:14
Lrytas.lt
Po sunkios ligos mirė žinomas Varšuvos verslininkas Piotr'as Klimczak'as. Jis buvo vienas populiaraus sostinės restorano „Joel Sharing Concept“ įkūrėjų, pranešė fakt.pl.
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41 metų vyras kovojo su kasos vėžiu, apie kurį viešai paskelbė 2024 metais.
Vyras socialiniuose tinkluose atvirai pasakojo apie kovą su liga ir sulaukdavo didelio sekėjų palaikymo. Sunkiu laikotarpiu jį lydėjo žmona, draugai ir artimieji.
Rašoma, kad apie vyro mirtį socialiniame tinkle pranešė jo žmona Brygida Naumowicz-Klimczak.
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„Šią naktį mus paliko mūsų mylimas Piotras. Jį supo artimųjų meilė. Ilsėkis ramybėje, brangiausiasis. Mylėsiu tave amžinai“, – rašė ji, pasidalydama velionio nuotrauka.
Po žinios apie verslininko mirtį socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos. Tarp jas reiškusiųjų buvo ir daugybė žinomų Lenkijos pramogų pasaulio atstovų, kurie dažnai lankydavosi jo restorane.
„Brangioji, siunčiu tau ir jūsų šeimai daug meilės... stipriai apkabinu“, – rašė lenkų televizijos laidų vedėja, viena žinomiausių Lenkijos pramogų pasaulio veikėjų Maja Sablewska.
„Trūksta žodžių. Reiškiu nuoširdžiausią užuojautą“, – pridūrė Pezet.
Jautriu atsisveikinimu pasidalijo ir lenkų aktorė, verslininkė, televizijos laidų vedėja Maja Bohosiewicz.
„Mūsų širdyse visada liksi besišypsantis, stilingas, linksmas, plačiai išskėstomis rankomis mus pasitinkantis prie „Joel“ restorano durų. Iki pasimatymo. Meilė“, – rašė ji.
mirėverslininkasrestoranas

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