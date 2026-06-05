Skandalingas kelias į Rūdninkų poligoną bus tiesiamas iš naujo: kas už tai sumokės

Penktadienį trišalę sutartį, kuria „Fegda“ įsipareigojo kelią pertiesti savo lėšomis, įmonė pasirašė su Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Lietuvos kariuomene.
„Iki metų pabaigos turėtų šis projektas užtrukti, (…) šiuo metu, kai taisysime, eismas keliu nebus stabdomas“, – Eltai penktadienį prieš sutarties dėl kelio pertiesimo pasirašymą sakė G. Gribulis.
Pasak jo, nors kelyje nustatyti defektai, jo būklė yra gera, šiuos metus kelias buvo eksploatuojamas pilna apimtimi.
„Jo būklė yra gera, jis niekada nebuvo kažkoks sugriuvęs, jis eksploatuojamas pilna apimtimi. Galiu pabrėžti – juo niekada nebuvo sustabdytas eismas“, – teigė „Fegdos grupės“ vadovas.
Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, nekokybiški darbai strateginiuose šalies karinės infrastruktūros projektuose nebus toleruojami.
„Šiandien yra ta didžioji diena, kai ši keista epopėja, apipinta ir kitais, ir politikavimu, ir informacijos netikslumu, baigėsi. (…) Darbai turi prasidėti liepos mėnesį, turi būti užbaigti iki šių metų pabaigos, Krašto apsaugos ministerijai tai nekainuos nei vieno papildomo euro“, – žurnalistams prie Rūdninkų poligono vedančiame kelyje penktadienį kalbėjo jis.
„Patiesime kelią, kuris stovės mažiausiai šimtą metų“
„Fegdos grupės“ vadovas tikino, kad bendrovė prisiima atsakomybę už nekokybiškai atliktus darbus, nes šis su Rūdninkų poligonu susijęs infrastruktūros projektas valstybei yra kertinis.
„Prisiimdami visą atsakomybę, (…) mes pasitelkėme Miuncheno technikos universiteto profesorių ir jo visą komandą – kaip žinia, vokiečiai yra geriausi šios srities specialistai pasaulyje, inžinieriai, kurie apie betono kelius žino daug“, – žurnalistams kalbėjo jis.
Pasak jo, ekspertai per artimiausias tris savaites pateiks du arba tris variantus, kaip kelias turėtų būti stiprinamas, nuo liepos tam ketinama tiesti papildomą betono sluoksnį ir stiprinti visą kelio konstrukciją, atlikti nepriklausomą ekspertizę.
„Fegda“ (…) paties kelią, kuris stovės mažiausiai šimtą metų“, – tikino G. Gribulis.
Visą projekto progresą ketinama viešinti specialiame puslapyje stipruskelias.lt
Nors brokas į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje užfiksuotas iš karto po įrengimo, dar 2023 metais, G. Gribulio teigimu, iš karto imtis jį taisyti nebuvo įmanoma, nes porą metų užtruko leidimo darbams derinimas.
„Labai džiaugiamės, kad tas leidimas šiai dienai yra suteiktas, nes tai yra tiesiog juridika – užtruko, kol visos institucijos susiderino, (…) nes nėra taip paprasta, kad ateini ir sutvarkai“, – Eltai sakė jis.
Paklaustas, kodėl kelias iš pat pradžių buvo nutiestas nekokybiškai, „Fegdos vadovas“ teigė – per dvejus metus atliktos dvi nepriklausomos ekspertizės, per kurias nustatytas tik nedidelis pažeidų plotas – 0,019 proc. visos kelio dangos, todėl kelią ketinama stiprinti toliau.
Ministro teigimu, nepriklausomus ekspertus visai proceso eigai įvertinti samdys ir ministerija.
„Mes neabejojame, kad šį kartą „Fegda“ padarys viską, kad kokybišką kelią Lietuva turėtų, neabejojam vokiečių inžinierių gebėjimais paruošti tinkamą projektą“, – pažymėjo R. Kaunas.
Brokas nustatytas iš karto baigus darbus – dar 2023 metais
Kaip jau skelbė ELTA, nors kelyje iš karto buvo nustatytas brokas, projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalavo kelio tiesti iš naujo, jis buvo tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
Šį sausį KAM skelbė konkursą kelio techninę ekspertizę galinčiam atlikti rangovui, tačiau, kaip gegužę pranešė portalas „Delfi“, konkursas neįvyko, tačiau ministerija nepaaiškino, dėl kokių priežasčių.
Portalui ministerija taip pat nurodė, kad toliau laikosi „principingos pozicijos“, jog kelio defektai privalo būti pašalinti pilna apimtimi ir valstybei nepatiriant jokių papildomų išlaidų.
Kelią baigtu statyti 2023 m. gruodį pripažino iš krašto apsaugos sistemos atstovų sudaryta žinybinė komisija, 2024 m. pavasarį kelias perduotas valdyti Lietuvos kariuomenei.
Žiniasklaidai paskelbus apie nekokybiškai nutiestą kelią į Rūdninkų poligoną, taip pat kalbėta apie galimas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio Mindaugo Sinkevičiaus ir jo šeimos sąsajas su „Fegda“.
Šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
Krašto apsaugos viceministro Broniaus Bieliausko teigimu, aplink poligoną iš viso nutiesta apie 100 kilometrų kelių, priekaištų „Fegdos“ atliktiems darbams kitose atkarpose ministerija neturi.
FegdaKeliasRūdninkų poligonas
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