Tai palies kiekvieną dirbantį: įsigalios aibė naujovių

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nurodo, kokios šiuo metu Darbo kodekse numatytos garantijos:
pareiga už tokį patį ar vienodos vertės darbą mokėti tokį patį darbo užmokestį;
skaidrus ir nediskriminacinis įdarbinimo procesas: lyčiai neutralūs darbo skelbimai, pareiga darbo skelbime nurodyti siūloma bazinį darbo užmokestį ar jo intervalą;
Siūlymus dėl antrosios pensijos pakopos vadina politiniu popsu: gyventojai mąstys kitaip
lyčiai neutralios ir objektyvios darbo apmokėjimo sistemos privalomos darbdaviams, įdarbinantiems 20 ir daugiau darbuotojų;
darbdaviai, darbuotojų atstovams paprašius, privalo teikti informaciją apie darbo užmokesčio vidurkius pagal lytį ir pareigybių grupę;
darbdaviui gali būti taikoma administracinė atsakomybė už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir nustatymo pažeidimus.
Nuo 2026 m. birželio 7 d. įsigaliojančios garantijos
Susiję straipsniai
Ikisutartiniai santykiai:
draudžiama kandidato klausti apie jo gaunamą darbo užmokestį;
iki darbo pokalbio reikia informuoti kandidatą apie tai pareigybei taikomas kolektyvinės sutarties nuostatas.
Konfidenciali informacija:
darbuotojo darbo užmokestis nėra konfidenciali informacija, jei jis siekia įgyvendinti savo teisę į teisingą darbo užmokestį.
Žalos atlyginimas:
atlyginama visa turtinė (pinigai + natūra) ir neturtinė žala, kompensuojamos prarastos galimybės už 3 metus, jei pažeista darbuotojo teisė į teisingą apmokėjimą;
naikinamas 6 metų netesybų ribojimas.
Reikalavimai darbo apmokėjimo sistemoms:
nors reikalavimai įsigalioja birželio 7 d., darbo apmokėjimo sistemos turi būti peržiūrimos ir parengiamos iki gruodžio 31 d.;
darbo apmokėjimo sistemos privalomos visiems darbdaviams, nepriklausomai nuo jų dydžio;
pareigybės turi būti grupuojamos į vienodos vertės grupes pagal šiuos kriterijus: įgūdžiai, pastangos, atsakomybė, darbo sąlygos, kvalifikacija;
turi būti nustatyti objektyvūs darbo užmokesčio ir papildomo darbo užmokesčio nustatymo kriterijai ir tvarka;
turi būti nustatyta darbo užmokesčio indeksavimo ir didinimo (nuo 50 darbuotojų) tvarka.
Nuo 2027 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios garantijos
Atnaujintos ir parengtos darbo apmokėjimo sistemos:
peržiūrėti ir parengti darbo apmokėjimo sistemas gali padėti Valstybinės darbo inspekcijos skelbiama metodinė pagalba (2026–02-02 Rekomendacijos dėl paygap.pdf) ir viešai prieinami mokymai (Facebook);
Europos lygybės instituto parengtas įrankis gali padėti įvertinti, palyginti ir sugrupuoti pareigybes į grupes. Įrankį galite rasti čia: EU-wide guidelines on gender-neutral job evaluation and classification: Step-by-step toolkit | European Institute for Gender Equality.
Duomenų teikimas „Sodrai“:
visi darbdaviai turės kas mėnesį teikti „Sodrai“ informaciją apie kiekvieną darbuotoją;
informacija teikiama vieną kartą ir atnaujinama pasikeitus: darbo laiko norma ir režimas, darbo apmokėjimo sistemoje numatytas pareigybės grupės numeris;
kas mėnesį teikiami duomenys: visas priskaičiuotas darbo užmokestis, papildomas darbo užmokestis, apmokėtas darbo laikas;
Informacija už sausio mėn. teikiama per vasarį ir t. t.
„Sodra“ teikia apskaičiuotus duomenis darbdaviams:
kas mėnesį darbuotojų darbo užmokesčio vidurkį pagal pareigybių grupes ir metinį vidurkį nuo 2028 metų;
pirmą kartą darbuotojų darbo užmokesčio vidurkį pateiks kovo mėn. už sausį;
darbdaviams teiks išsamias metines darbo užmokesčio atotrūkio ataskaitas, kuriose bus matomi išsamūs darbo užmokesčio skirtumų rodikliai;
pirmos metinės atotrūkio ataskaitos nuo 2028 metų už 2027 metus – darbdaviams nuo 150 darbuotojų, o 2031 metų už 2030 metus – nuo 100 iki 149 darbuotojų.
Informacijos teikimas darbuotojams, darbuotojų atstovams, Valstybinei darbo inspekcijai, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai:
darbuotojai bet kuriuo metu turės teisę prašyti darbdavio pareikti duomenis apie jo mėnesinį valandinį darbo užmokestį ir tos pačios kategorijos darbuotojų mėnesinio valandinio darbo užmokesčio vidurkį pagal lytį, nuo 2028 metų – ir vidutinį metinį valandinį nuo 2028 metų. Šių duomenų darbuotojas galės prašyti bei juos gauti ir per darbuotojų atstovus, Valstybinę darbo inspekciją ar Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.
Darbdaviai privalės darbuotojams pateikti susipažinti su iš „Sodros“ gautomis darbo užmokesčio skaidrumo ataskaitomis.
Darbo užmokesčio skirtumas:
Darbuotojams, dirbantiems tokį patį ar vienodos vertės darbą, turi būti mokamas toks pats darbo užmokestis, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad darbo užmokestis gali skirtis dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, darbuotojo darbo rezultatų, turimos kvalifikacijos, patirties ar kt.
Bendrasis darbo užmokesčio vertinimas:
Jei, gavęs darbo užmokesčio atotrūkio ataskaitą iš „Sodros“, darbdavys per 6 mėnesius neištaiso nepagrįsto darbo užmokesčio atotrūkio, turi būti inicijuojamas bendrasis darbo užmokesčio vertinimas, į kurį įtraukiami ir darbuotojų atstovai. Šio vertinimo tikslas – ištaisyti darbo užmokesčio atotrūkį;
tokie vertinimai galės būti atliekami nuo 2028 metų.
Sankcijos:
jei darbdaviai nepateiks prašomų duomenų darbuotojams, darbuotojų atstovams, institucijoms, už tai jiems galės būti taikoma administracinė atsakomybė ir atitinkamos baudos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)buvę darbuotojaiDarbo kodeksas (DK)
Rodyti daugiau žymių