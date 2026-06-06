Apdovanoti „PR Impact Awards 2026“ nugalėtojai, „Metų agentūra“ apgynė titulą

Susumavus konkurso rezultatus, paaiškėjo, kad „Metų agentūra“ ir vėl neužleido pozicijų – jau ketvirtą kartą ja paskelbta „Fabula Rud Pedersen Group“.
„Geriausieji apdovanojimams pateikti darbai išsiskyrė originalumu ir gebėjimu itin aiškiai komunikuoti net ir labai sudėtingas žinutes tikslinėms auditorijoms. Nors darbus sunku tiesiogiai lyginti dėl skirtingų temų, tikslų ir pasirinktų veikimo būdų, laimėjo tie, kurie sugeba geriausiai integruoti skirtingas medijas, nebijo eksperimentuoti, provokuoti ir nevengia pasijuokti iš savęs. Sveikiname laimėjusią „Fabulą“. Jų darbų derlius šiemet iš tiesų įspūdingas“, – sako Vaidotas. Vyšniauskas, Komunikacijos industrijos asociacijos (KIA) Valdybos pirmininkas.
Jo teigimu, komunikacijos rinkoje jau kurį laiką netyla diskusijos apie galimas tektonines paslaugos slinktis, kurias sukels dirbtinio intelekto įrankiai: „PR Impact Awards“ aiškiai parodė, kad šie nuogąstavimai kol kas nepagrįsti – žmonių išradingumas aiškiai laimi prieš technologijas.“
Teksto pabaigoje esančioje lentelėje pateikiami geriausiais „PR Impact Awards 2026“ konkurse pripažinti projektai.
Stiprina pasitikėjimą ir telkia bendruomenes
„Konkurse kasmet dalyvauja ir laimi ne tik agentūrų sukurtos kampanijos, bet ir stiprūs viešojo sektoriaus komunikacijos projektai, įrodantys, kad drąsios idėjos ir efektyvūs sprendimai gali keisti visuomenės požiūrį, elgseną ir stiprinti pasitikėjimą institucijomis“, – pažymi Nerijus Žeronas, Lietuvos komunikacijos asociacijos (LTKA) Tarybos pirmininkas.
Jis džiaugiasi, kad „PR Impact Awards“ kasmet susitinka skirtingos patirtys – nuo didelių projektų iki mažų, drąsių iniciatyvų, nuo komunikacijos lyderių iki naujokų, kurie savo vardą komunikacijos srityje dar tik pradeda kurti.
„Tai renginys, kuriame galima stabtelėti ir pasidžiaugti išskirtiniais ir unikaliais darbais bei jų kūrėjais. Be to, geriausių komunikacijos projektų konkurso apdovanojimai yra kur kas daugiau nei profesinis pripažinimas – tai galimybė pagerbti žmones, kurie savo darbu stiprina pasitikėjimą, telkia bendruomenes, formuoja svarbius visuomenės pokyčius ir paverčia idėjas prasmingais rezultatais“, – tvirtina N. Žeronas.
Šiemet konkursui pateiktos 178 paraiškos, iš kurių unikalių projektų – 127. Populiariausia tapo integruotos komunikacijos kategorija. Taip pat daug dėmesio sulaukė viešojo sektoriaus komunikacijos, renginio kaip komunikacijos bei socialinės atsakomybės kampanijos ir komunikacijos su bendruomenėmis kategorijos. Aktyviau nei pernai paraiškos teiktos į skaitmeninės komunikacijos ir iššūkio komunikacijos kategorijas.
Visus projektus vertino tarptautinė 25 komunikacijos bei marketingo profesionalų komisija, vadovaujama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorės dr. Linos Jakučionienės, o pasiektus konkurso dalyvių rezultatus auditavo ilgametis konkurso partneris – žiniasklaidos analizės bei stebėsenos bendrovė „Mediaskopas“.
Paaiškėjo nominacijų ir rinkimų nugalėtojai
Apdovanojimų ceremonijos metu paskelbti specialiųjų nominacijų – „Išbandymas viešumu“ ir „Verslo nuomonės lyderis“ – laureatai bei „Metų komunikatoriaus (-ės)“ rinkimų nugalėtojas.
Pastarąjį išrinko portalo M360 skaitytojai kartu su komunikacijos profesionalų ir žiniasklaidos atstovų komisija. Taip pat buvo vertinami „Mediaskopo“ pateikti kandidato ir jo atstovaujamos įmonės matomumo dinamikos analizės duomenys.
Šiemet „Metų komunikatore“ paskelbta Paulė Pupinytė-Bružienė, UAB „Vilniaus vandenys“ Komunikacijos skyriaus vadovė. Ji įgyvendino tokias komunikacijos kampanijas, kaip „Vilniuje visi geria iš krano“ ir „Riebkalnis“, kurios padėjo infrastruktūros temas paversti visuomenei aktualiomis ir skatino gyventojų elgsenos pokyčius. Pernai pergalė rinkimuose atiteko Gintarei Kitovei, „IKI Lietuva“ komunikacijos vadovei.
Į komunikatorių TOP 5 pateko „Ignitis gamyba“ komunikacijos partnerė Rima Aukštuolytė, „LIDL Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė, Kauno apskrities policijos Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė bei AB „Kelių priežiūra“ Komunikacijos skyriaus bei Kelių muziejaus vadovas Rimantas Zagrebajev.
LRT direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei buvo įteiktas specialus „Išbandymo viešumu“ apdovanojimas, kurį ji gavo už nepasidavimą LR Seimo socialdemokratų buldozeriui. Nugalėtoją išrinko M360 portalo skaitytojai.
Kitas apdovanojimas – „Verslo nuomonės lyderis“ – atiteko banko „Citadelė“ ekonomistui Aleksandrui Izgorodinui. Šis titulas skiriamas remiantis žiniasklaidos bendrovės „Mediaskopas“ duomenimis apie dalyvių citatų kiekį, tankį ir poziciją kitų cituotų asmenų atžvilgiu bei matomumo didėjimą per metus.
Konferenciją ir geriausių komunikacijos projektų apdovanojimus „PR Impact Awards“ jau 13-tą kartą organizavo Lietuvos komunikacijos asociacija (LTKA) kartu su Komunikacijos industrijos asociacija (KIA). Renginio partneriai – žiniasklaidos analizės bendrovė „Mediaskopas“, rinkodaros ir komunikacijos naujienų portalas „M360“ ir sociologinių tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Daugiau informacijos www.primpactawards.com
Sveikiname „PR Impact Awards 2026“ nugalėtojus!