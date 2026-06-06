Turkija įvedė naują draudimą turistams: už pažeidimą gali tekti pakloti įspūdingą baudą

Teigiama, kad įvesti pakeitimai skirti apsaugoti nykstančias jūrinių vėžlių rūšis ir jų natūralias buveines. Vietos valdžios institucijos pabrėžia, kad turistinis sezonas sutampa su svarbiu vėžlių perėjimo laikotarpiu, todėl tapo būtina riboti turistų veiklą po saulėlydžio.
Draudimai Turkijos paplūdimiuose
Pagal naująsias taisykles į kai kuriuos saugomus paplūdimius draudžiama patekti nuo 20.00 iki 8.00 val.
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Nustatyti ribojimai galios iki rugsėjo pabaigos ir apima žinomas turistines vietoves, tokias kaip Iztuzu paplūdimys Muglos provincijoje, Pataros paplūdimys Antalijoje, Čiralio paplūdimys bei dar 18 Viduržemio jūros pakrantės ruožų.
Šiuo metu taip pat galioja visiškas draudimas stovyklauti, statyti palapines, kurti laužus ir kepti maistą ant grilio. Taip pat draudžiama transporto priemonėmis įvažiuoti į saugomas paplūdimių teritorijas. Dieną šios vietos išlieka atviros turistams, tačiau naktį jos paliekamos tik laukiniams gyvūnams.
Griežtos baudos
Naujosios taisyklės pirmiausia skirtos apsaugoti logerhedus arba netikrąsias karetas (Caretta caretta) ir žaliuosius jūrinius vėžlius (Chelonia mydas), kurie įtraukti į nykstančių rūšių sąrašą. Turkijoje nustatytas 21 šių gyvūnų perėjimo paplūdimys, o vienas svarbiausių yra 30 kilometrų ilgio Beleko pakrantės ruožas Antalijos regione.
Už draudimų pažeidimą numatytos griežtos sankcijos.
Fiziniai asmenys gali būti baudžiami iki 699 245 Turkijos lirų (apie 13 300 eurų). Dar didesnės baudos numatytos įmonėms ir juridiniams asmenims – jų atveju bauda gali viršyti 2 mln. Turkijos lirų (apie 38 000 eurų), ypač jei padaroma žala vėžlių buveinėms ar trikdomi gyvūnai.
Vėžlių perėjimo sezonas trunka nuo vėlyvo pavasario iki vasaros pabaigos, o jaunikliai masiškai pradeda palikti lizdus nuo liepos vidurio. Turkijos valdžia pabrėžia, kad šie ribojimai būtini siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp turizmo ir gamtos apsaugos.