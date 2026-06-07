Vyriausybė patvirtino atnaujintą Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos sudėtį

Į ją įtraukiami Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos, Lietuvos saulės energetikos ir kaupiklių asociacijos bei Verslo moterų asociacijos atstovai.
Iš tarybos sudėties išbraukti asociacijos „Lietuvos prekyvietės ir turgavietės“, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos, Lietuvos grožio specialistų federacijos, Lietuvos informacijos verslo asociacijos, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, Lietuvos nacionalinio verslo konfederacijos, Nacionalinės atliekų tvarkytojų konfederacijos, Nacionalinių kokybės produktų asociacijos, Socialinių įmonių asociacijos, Telšių smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos ir Trakų rajono žemdirbių asociacijos atstovai.
Iki šiol Tarybą sudarė 41 atstovas iš įvairių asociacijų. Stebėtojo teisėmis Tarybos veikloje dalyvauja Lietuvos mokslininkų sąjunga.
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Anot Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM), LSVVT yra visuomeninė patariamoji institucija, sudaroma iš smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, atstovų.
Jos tikslas – užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų, valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą bei skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, aplinkos gerinimą ir verslumą.