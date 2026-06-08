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„Kalnapilio-Tauro grupė“ investavo 3 mln. eurų: modernizavo gamybą ir laipsniškai atsisako iškastinio kuro

2026 m. birželio 8 d. 12:00
„Kalnapilio-Tauro grupė“ užbaigė 2024–2025 m. modernizacijos etapą, į Panevėžio gamyklą investavusi 3 mln. eurų. Pagrindinis tikslas – ne vien efektyvumo didinimas, bet ir žiedinės ekonomikos principų diegimas: gamykla dabar pati surenka ir pakartotinai naudoja šilumą bei CO₂, kurie anksčiau buvo išleidžiami į atmosferą.
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„Tvarumas mums nėra vien komunikacinė tema – tai kasdieniai sprendimai, kaip atsakingiau naudoti išteklius, užtikrinant konkurencingą gamybą. Investicijos į energijos efektyvumą ir šilumos atgavimą yra mūsų strategijos dalis, kuriant modernią, nuo iškastinio kuro nepriklausomą gamyklą“, – sako bendrovės generalinis direktorius Marijus Valdas Kirstukas.
Pakartotinai panaudojama anksčiau prarandama šiluma
Didžiausias pokytis – nauja šilumos atgavimo sistema alaus virimo procese. Anksčiau gamybos metu susidarę garai buvo išleidžiami į aplinką, o dabar jie nukreipiami vandeniui šildyti.
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Dėl to gamtinių dujų suvartojimas sumažėjo 15 proc. – apie 1 500 MWh per metus. Tokio energijos kiekio pakaktų šildyti kelis šimtus vidutinių namų ūkių.
Pasak įmonės vadovo, tai ne tik mažina energijos sąnaudas, bet ir leidžia reikšmingai sumažinti CO₂ emisijas.
 „Kalnapilio-Tauro grupė“ generalinis direktorius Marijus Valdas Kirstukas. Daugiau nuotraukų (3)
 „Kalnapilio-Tauro grupė“ generalinis direktorius Marijus Valdas Kirstukas.
Fermentacijos metu susidarantis CO₂ naudojamas pakartotinai
2025 m. pradėtas įgyvendinti CO₂ surinkimo projektas leidžia gamyklai tapti mažiau priklausomai nuo išorinių tiekėjų. Fermentacijos metu natūraliai susidarantis anglies dioksidas surenkamas, išvalomas, suskystinamas ir grąžinamas į gamybos procesą.
Per metus planuojama susigrąžinti 1 750 tonų CO₂: tai, kas anksčiau buvo emisija, dabar tampa gamyboje naudojama žaliava.
Išmanus šaldymas ir saulės energija
Kita investicijų kryptis – išmani šaldymo valdymo sistema, kuri realiuoju laiku reguliuoja kompresorių darbą pagal faktinį poreikį. Įdiegus sistemą, elektros sąnaudos šaldymo skyriuje sumažėjo 10 proc.
Prie bendro efektyvumo prisideda ir saulės elektrinė, kuri 2025 m. sugeneravo apie 320 MWh elektros energijos.
Tvarumas – ilgalaikio konkurencingumo dalis
Pasak M. V. Kirstuko, tvarumo sprendimai gamyboje vis dažniau vertinami ne tik aplinkosaugos, bet ir verslo atsparumo bei konkurencingumo požiūriu.
„Ilgalaikėje perspektyvoje efektyvesnis energijos ir išteklių naudojimas tampa ne pasirinkimu, o būtinybe. Todėl investuojame į sprendimus, kurie leidžia kurti stabilesnę, modernesnę ir ateities poreikiams pritaikytą gamybą“, – sako „Kalnapilio-Tauro grupės“ vadovas.
KalnapilisgamybaCO2
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