Darbdaviams ar darbuotojams? Kodėl sėkmingas įdarbinimas prasideda ne nuo CV

Apie tai, kaip atrodo darbas su žmonėmis po darbo pasiūlymo priėmimo, pasakoja personalo paieškos, atrankos, darbuotojų nuomos ir rangos paslaugas teikiančios ICM Group pardavimų ir verslo partnerysčių vadovas Mindaugas Jozėnas.
Darbo rinkoje laimi ne viena pusė, o bendras rezultatas
Kalbant apie darbuotojų paiešką, dažnai susiduria dvi perspektyvos – verslas siekia kuo greičiau rasti tinkamą žmogų, o kandidatai ieško geresnių sąlygų ir karjeros galimybių. Tačiau ilgalaikis rezultatas pasiekiamas tik tuomet, kai abi pusės realiai supranta viena kitos lūkesčius.
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„ICM Group veikloje labai svarbi praktika ir realūs darbo rinkos duomenys. Kasdien bendraudami tiek su darbdaviais, tiek su kandidatais matome, kokios sąlygos veikia rinkoje, kokie lūkesčiai yra pagrįsti, o kur atsiranda neatitikimų tarp verslo poreikių ir darbuotojų įsivaizdavimo“, – pasakoja M. Jozėnas.
Į ICM Group dažnai kreipiasi įmonės, kurios jau yra išbandžiusios įvairius darbuotojų paieškos ar atrankos būdus, tačiau rezultatas jų netenkina.
„Tokiais atvejais mūsų vaidmuo yra ne tik surasti kandidatų, bet ir padėti verslui įsivertinti, ar siūlomos sąlygos atitinka realią rinkos situaciją.“
Anot jo, tas pats galioja ir kandidatams. Ne visi lūkesčiai atitinka situaciją rinkoje, todėl svarbi atvira komunikacija apie realias galimybes.
„Kartais kandidatai turi išankstinių nuostatų ar lūkesčių, kurie ne visada atitinka jų patirtį, kvalifikaciją ar realias galimybes rinkoje.
Tokiais atvejais kalbamės, paaiškiname, pateikiame pavyzdžių, padedame suprasti, kokios pozicijos jiems galėtų tikti šiandien ir ką reikėtų stiprinti, norint ateityje pretenduoti į aukštesnio atlygio ar atsakomybės pareigas.“
M. Jozėnas pabrėžia, kad didelis prioritetas – žmogaus asmenybė ir atsakomybės supratimas.
„Profesinių įgūdžių galima išmokyti, patirties galima įgyti, tačiau atsakingas požiūris į darbą, komandą ir įsipareigojimus yra vienas svarbiausių dalykų.“
Dauguma nesutarimų prasideda dar iki pirmos darbo dienos
Nemaža dalis problemų, kurios vėliau iškyla darbo vietoje, dažnai prasideda gerokai anksčiau – dar atrankos etape. Pasak M. Jozėno, dėl to daug dėmesio skiriama lūkesčiams ir poreikiams.
„Mūsų tikslas – kad kliento ir darbuotojo interesai būtų suderinti dar iki darbo pradžios. Jeigu interesai išsiskiria tik žmogui pradėjus dirbti, dažniausiai tai reiškia, kad kažkur procese nebuvo iki galo išsiaiškinti lūkesčiai, sąlygos arba atsakomybės.
Todėl daug dėmesio skiriame pirminiam poreikio išgryninimui. Su klientu aiškinamės, kokio darbuotojo iš tikrųjų reikia, kokios yra darbo sąlygos, kokie rezultatai bus vertinami ir kokia komandos kultūra.“
Lygiagrečiai vyksta ir darbas su kandidatu – aptariama ne tik jo patirtis, bet ir pasirengimas konkrečiam darbui bei atsakomybėms.
„Su kandidatu kalbamės apie jo lūkesčius, patirtį, motyvaciją, pasirengimą konkrečiam darbui ir atsakomybės ribas. Interesų suderinimas nėra vien formalus procesas. Tai nuolatinė komunikacija, gebėjimas išgirsti abi puses ir aiškiai įvardinti, kas yra realu.“
Ekspertas akcentuoja, kad tai ypač svarbu sudėtingesnėse pozicijose: kad tiek klientas, tiek darbuotojas pasitikėtų procesu ir būtų pasiruošę atvirai kalbėtis.
Darbuotojo priežiūra nesibaigia pasirašius sutartį
Darbas užsienyje dažnai susijęs tiek profesiniais, tiek ir su praktiniais bei asmeniniais iššūkiais. Todėl vien surasti žmogų projektui nepakanka.
„Darbuotojų paieška ir atranka užsienio projektams turi savo specifiką, nes tokiu atveju ICM Group dažnai tampa tiesioginiu darbdaviu.
Tai reiškia didesnę atsakomybę – ne tik atrinkti tinkamą žmogų, bet ir pasirūpinti jo kelione, apgyvendinimu, darbo pradžia, kasdieniais klausimais ir grįžtamuoju ryšiu viso darbo laikotarpio metu“, – aiškina M. Jozėnas.
Procesas prasideda nuo aiškios komunikacijos. „Kandidatui pristatome darbo pobūdį, atlygio sąlygas, grafiką, apgyvendinimą, kelionės organizavimą, transportą į darbą ir kitus praktinius aspektus“, – teigia pašnekovas.
Svarbu, kad žmogus dar prieš išvykdamas suprastų, kokiomis sąlygomis gyvens ir dirbs.
„Patvirtinus kandidatą, pasirūpiname patogiu nuvykimu į gyvenamąją vietą, nemokamu apgyvendinimu, transportu į darbą arba kuro išlaidų kompensavimu. Taip pat sudarome galimybes darbuotojams grįžti į Lietuvą aplankyti artimųjų.
Suprantame, kad darbas užsienyje yra ne tik profesinis, bet ir asmeninis žmogaus sprendimas, todėl saugumo jausmas čia yra labai svarbus.“
Anot pašnekovo, darbuotojai gyvena komandose, 2–3 miegamųjų kambarių apartamentuose, o kasdienį ryšį užtikrina vietoje dirbantys komandų ir projektų vadovai.
„Tai leidžia greitai spręsti klausimus, reaguoti į situacijas ir užtikrinti, kad žmogus nebūtų paliktas vienas. Mūsų požiūriu, darbuotojo priežiūra nesibaigia sutarties pasirašymu. Ji tęsiasi visą darbo laikotarpį.“
Darbuotojo savijauta tapo verslo klausimu
Darbuotojų gerovė siejama ne tik su gera atmosfera, bet ir su verslo rezultatais. M. Jozėnas sako, kad darbuotojo savijauta turi tiesioginę įtaką motyvacijai, atsakomybei ir darbo kokybei.
„Darbuotojo gerovė ICM Group veikloje užima labai svarbią vietą. Tikime, kad laimingas, saugus ir gerbiamas darbuotojas yra sėkmingos įmonės pagrindas. Šį požiūrį taikome tiek savo komandose, tiek dirbdami su klientais.
Kasdienybėje gerovė prasideda nuo aiškių sąlygų, savalaikės komunikacijos, galimybės kreiptis pagalbos ir pasitikėjimu grįsto ryšio.“
Ekspertas pažymi, kad požiūris į darbuotoją kaip į svarbią verslo dalį tampa vis aktualesnis ir klientams.
„Kalbėdami apie personalo valdymą akcentuojame, kad darbuotojas nėra tik resursas. Tai žmogus, nuo kurio savijautos, motyvacijos ir atsakomybės tiesiogiai priklauso darbo kokybė, produktyvumas ir bendras verslo rezultatas.
Džiaugiamės, kai klientai pastebi, kad ICM Group požiūris skiriasi nuo įprastos paslaugos rinkoje.“
Kai problemų ignoruoti negalima: kaip sprendžiamos sudėtingos situacijos
Dirbant tarptautiniuose projektuose neišvengiamai pasitaiko situacijų, kai darbuotojams prireikia papildomos pagalbos ar sprendimų.
„Dirbant ir gyvenant komandose užsienyje natūraliai pasitaiko įvairių situacijų – tiek darbo aplinkoje, tiek buityje. Mūsų principas yra reaguoti greitai, aiškiai ir žmogiškai, kad darbuotojai patirtų kuo mažiau diskomforto, o problemos nebūtų paliekamos savaime spręstis.
Jeigu kyla klausimų dėl gyvenimo sąlygų, komandos dinamikos, darbo vietos ar kitų aplinkybių, situaciją vertiname individualiai.“
Kai kuriais atvejais pakanka pokalbio, tačiau kartais tenka ieškoti ir konkrečių praktinių sprendimų.
„Kartais pakanka pokalbio ir tarpininkavimo, kartais ieškome praktinių sprendimų – pavyzdžiui, keičiame gyvenamąją vietą, komandą ar darbo poziciją, jei tam yra galimybė ir tai naudinga abiem pusėms.
Taip pat turime būti sąžiningi – pasitaiko atvejų, kai darbuotojo lūkesčiai, elgesys ar vertybės nesutampa su mūsų organizacijos ar komandos principais. Tokiais atvejais tenka priimti sprendimą atsisveikinti.“
Sėkmę matuoja ne įdarbintų žmonių skaičiumi
Nors personalo sektoriuje dažnai akcentuojami įdarbinimo skaičiai, M. Jozėnas sako, kad ilgalaikiai rezultatai yra gerokai svarbesnis rodiklis.
„Sėkmingas procesas mums prasideda nuo aiškumo. Kandidatas turi suprasti, kokį darbą renkasi, kokios sąlygos jo laukia, kokios atsakomybės prisiima ir kokių rezultatų iš jo tikimasi.
Klientas savo ruožtu turi gauti ne tik žmogų į laisvą darbo vietą, bet ir tinkamai atrinktą, informuotą bei paruoštą darbuotoją. Abiem pusėms sėkmingas procesas yra tada, kai lūkesčiai sutampa su realybe.“
Čia ypač gerai atsiskleidžia skirtumas tarp trumpalaikio įdarbinimo ir ilgalaikės personalo partnerystės.
„Mums labai svarbios ilgalaikės partnerystės. Kai klientas mus mato ne kaip vienkartinį atrankos paslaugos teikėją, o kaip personalo valdymo partnerį, galime kurti daugiau vertės.
ICM Group sėkmę matuoja ne tik įdarbintų žmonių skaičiumi. Mums svarbiau, kiek tų žmonių lieka, auga, rekomenduoja mus kitiems ir tampa stiprių komandų dalimi.“
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