Anot oro uostų atstovų, sprendimas priimtas dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją ir visuomenę. Rizikingose aviacijai teritorijose buvo fiksuojamos navigacinės atžymos, būdingos balionams.
Ribojimų metu orlaivių atvykimai į Vilniaus oro uostą buvo laikinai sustabdyti, tačiau išvykimai vyko laikantis visų nustatytų saugumo reikalavimų.
4.00 val. panaikinus oro erdvės ribojimus, Vilniaus oro uosto veikla buvo atnaujinta.
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Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti penki skrydžiai ir apie 453 keleiviai. Keturi orlaiviai buvo nukreipti į kitus oro uostus, iš jų du – į Kauną, o vienas skrydis atšauktas.
Keleiviai taip pat įspėjami, kad birželio 8-ąją gali pasitaikyti pavienių skrydžių vėlavimų dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos.
Keleiviai, kurių keliones paveikė ribojimai ar skrydžių tvarkaraščių pokyčiai, raginami sekti informaciją Vilniaus oro uosto interneto svetainėje ir dėl konkrečių skrydžių kreiptis į savo oro bendroves. Daugiau informacijos taip pat teikiama telefonu +370 612 44442.
Aiškėja daugiau detalių
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad naktį šalies radarai užfiksavo penkias žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose.
„Šiąnakt nebuvo labai intensyvus balionų skrydžių skaičius ir geografija fiksuota. Mūsų žiniomis, penkios žymos – jos faktiškai buvo Vilniaus ir Šalčininkų rajone, kiek daugiau į Vakarus nuo Vilniaus miesto“, – LRT radijui pirmadienį nurodė V. Vitkauskas.
Pasak NKVC vadovo, sprendimas uždaryti Vilniaus oro uostą buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad balionų trajektorija kirtosi su oro uostu.
„Ypač toje vietoje, kur lėktuvai leidžiasi į šiaurės vakarus nuo Vilniaus miesto, kur daro lanką, tai ta vieta buvo pati rizikingiausia“, – teigė jis.
V. Vitkauskas pažymėjo, kad sustabdžius oro uosto veiklą iš viso buvo paveikti šeši skrydžiai ir apie 900 keleivių.
„Turėjome uždaryti oro uostą, faktiškai 2,5 valandos jis negalėjo veikti. Paveikti šeši skrydžiai – vienas buvo atšauktas, vienas pavėlintas ir keturi buvo nukreipti į kitus oro uostus“, – nurodė NKVC vadovas.
Šiuo metu iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvą leisti kontrabandiniai balionai ieškomi šiaurės vakarų pusėje nuo Vilniaus.
Pastarąjį kartą oro erdvė buvo sutrikdyta gegužės viduryje.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
Lietuva dėl pasikartojančių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
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