ES patvirtino griežtesnes plieno importo muitų taisykles

Tokiu būdu Europos Sąjunga siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja liepos 1 d.
„Plienas yra nepakeičiamas Europos pramonės bazei, jos perėjimui prie ekologiškos ekonomikos ir saugumui“, – sakė Kipro pramonės ministras Michaelis Damianosas.
Pagal naująsias taisykles neapmokestinamo importo kvota bus apribota iki 18,3 mln. tonų per metus. Tai yra maždaug 47 proc. mažiau nei anksčiau.
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Kiekiams, viršijantiems šią ribą, bus taikomas 50 proc. muitas – dvigubai didesnis nei anksčiau.
ES duomenimis, šalių blokas yra trečias pagal dydį plieno gamintojas pasaulyje, o jo pramonės sektoriuje tiesiogiai dirba apie 300 tūkst. žmonių.
Tačiau dėl kitų šalių nustatytų importo apribojimų ir perteklinių pasaulinės gamybos pajėgumų ES rinka tapo pagrindine pasaulinio plieno pertekliaus realizavimo rinka.
Dėl to nepakankamai išnaudojami pačios ES gamybos pajėgumai, o gamybos sąnaudos – didelės. Manoma, kad iki 2027 m. pasaulinis plieno gamybos pajėgumų perteklius išaugs iki 721 mln. tonų, o tai daugiau nei penkis kartus viršytų tą plieno kiekį, kurį ES suvartoja per metus.