Klimpsta vis giliau: Paluckų šeimos verslas netesėjo pažado grąžinti ES paramą

„Dankora“ dėmesio centre atsidūrė pernai liepą, kai būtent šios įmonės istorija tapo paskutiniu lašu, privedusiu prie G. Palucko atsistatydinimo iš premjero posto. Išaiškėjus abejotinam ES lėšų panaudojimui, įmonė viešai pasižadėjo grąžinti europinius pinigus, kuriuos jai skyrė Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Tačiau NMA „Sienai“ patvirtino, kad pinigai grąžinti nebuvo.
NMA kreipusis į teisėsaugą, „Dankoros“ turtas buvo įšaldytas. Kaip rodo Registrų centro duomenys, prokuratūra taip pat įšaldė įmonei šiuo metu vadovaujančio ekspremjero brolio D. Palucko nekilnojamąjį turtą.
Pinigus žadėjo grąžinti dėl „šeimų ramybės“
Po G. Palucko viešnagės STT – šypsena ir tvirtinimas, kad jaučiasi puikiai: „Taip, esu įtariamasis“
„Dankoros“ istorija – penktas „Sienos“ ir „Laisvės TV“ tyrimas apie G. Palucką ir jo aplinką. Visuomenininkas Andrius Tapinas atskleidė, kad tuomečio premjero brolienės Virginijos Paluckienės kontroliuojama įmonė iš NMA gavo daugiau nei 170 tūkst. eurų finansavimą elektromobilių ir elektrinių laivų krovimo infrastruktūros įrengimui pamario krašte, Drukių kaime. Didžioji dalis šių pinigų buvo nukreipta į kitą Paluckų šeimos verslą – bendrovę „Garnis“, kurios 49 proc. akcijų priklauso G. Paluckui.
Paaiškėjus šioms aplinkybėms, jis tikino nežinojęs, kad „Garnis“ turi verslo ryšių su jo brolienės valdoma įmone. Tuometis „Dankoros“ vadovas Kostas Mikalajūnas taip pat tvirtino nežinojęs, kad europiniai pinigai buvo nukreipti į pareigas einančio premjero verslą.
Susiję straipsniai
Vis dėlto netrukus „Dankora“ pareiškė atsisakanti europinių pinigų. „Įmonė „Dankora“ priėmė sprendimą vienašališkai nutraukti paramos skyrimo sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra. Įmonės direktoriui ir akcininkams svarbiau yra šeimų ir artimųjų ramybė nei pinigai“, – 2025 m. liepos gale išplatintame pranešime teigė K. Mikalajūnas.
Dabar paaiškėjo, kad Paluckų šeimos verslo duotas pažadas liko netesėtas.
NMA kreipėsi į teisėsaugą
„Siena“ kreipėsi į NMA su prašymu patikslinti, ar „Dankora“ laikėsi viešai duoto pažado. Paaiškėjo, kad įmonė tikrai kreipėsi dėl sutarties nutraukimo, bet nesilaikė esminės sąlygos ir pinigų negrąžino.
„NMA gavo UAB „Dankora“ raštą dėl sutarties nutraukimo. NMA informavo UAB „Dankora“, kad paramos sutarties nutraukimas galimas tik grąžinus visą išmokėtą paramą. Parama į NMA nurodytą sąskaitą nėra grąžinta“, – raštu pateiktame komentare teigė NMA Komunikacijos skyriaus vedėja Vaiva Kovaliūnienė.
Pasak jos, iki to momento „Dankorai“ jau buvo išmokėta didžioji dalis sutartyje numatytos ES paramos – daugiau nei 136 tūkst. eurų. Paluckų verslui negrąžinus šių pinigų, NMA kreipėsi į teisėsaugą.
„NMA kreipėsi į ikiteisminiam tyrimui vadovaujantį prokurorą dėl laikinųjų nuosavybės teisių apribojimo priemonių UAB „Dankora“ ir su galimomis nusikalstamomis veikomis susijusių asmenų turimam turtui pritaikymo. Prašymas buvo patenkintas. Taigi NMA užsitikrino galimybę susigrąžinti išmokėtą paramą, tolesni veiksmai dėl paramos susigrąžinimo yra sustabdyti iki ikiteisminio tyrimo, kurį atlieka FNTT, pabaigos“, – teigė V. Kovaliūnienė.
NMA pateiktais duomenimis, „Dankora“ projektą turėjo įgyvendinti iki 2025 m. liepos 30 d. Praėjus dienai po oficialaus sutarties įgyvendinimo termino, liepos 31 d., „Dankoros“ valdose Drukių kaime lankėsi „Delfi“ žurnalistai. Jų parengtame reportaže matyti, kad žadėtoji laivų ir elektromobilių krovimo stotis įrengta nebuvo.
Įšaldytas D. Palucko turtas
Būtent „Dankoros“ istorija tapo paskutine vinimi į G. Palucko politinės karjeros karstą. Paaiškėjus, kad premjero brolienės įmonė ES pinigus nukreipė į Vyriausybės vadovo verslą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratas ir sulaikė keletą įtariamųjų, tarp jų – ir G. Palucko brolį Daną. Tą pačią dieną pranešta apie G. Palucko sprendimą trauktis iš premjero pareigų.
Toliau vykstant FNTT tyrimui, „Dankoros“ vadovas K. Mikalajūnas pasitraukė iš pareigų, įmonės direktoriaus postą užleisdamas ekspremjero broliui D. Paluckui.
Koks tiksliai „Dankoros“ turtas yra įšaldytas – NMA nedetalizavo, motyvuodama tebevykstančiu ikiteisminiu tyrimu. Panašu, kad NMA įvardinti apribojimai bent jau šiuo metu neapima dviejų žemės sklypų Drukių kaime, kuriuos „Dankora“ įsigijo NMA projekto įgyvendinimui – nekilnojamojo turto registro duomenimis, šiems sklypams areštas nėra pritaikytas. Tačiau aptikome duomenis, rodančius, kad apribota D. Palucko teisė į jo valdomą turtą.
Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Generalinė prokuratūrą šių metų sausį areštas pritaikytas ekspremjero brolio sodybai Šilutės rajone bei šalia esančiam žemės ūkio paskirties sklypui, kurio plotas siekia beveik 3 hektarus.
Mėginome susisiekti su D. Palucku ir pasiteirauti tiek dėl turto arešto, tiek dėl „Dankoros“ negrąžintų ES paramos pinigų. Tačiau telefonu atsiliepęs D. Paluckas pareiškė neteiksiantis jokių komentarų.
„Aš nenoriu su jumis kalbėtis. Ir neprivalau“, – tepasakė ekspremjero brolis.
Abu broliai – įtariamieji
FNTT tyrime dėl galimo kreditinio sukčiavimo figūruoja ne tik „Dankora“. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pernai birželį, po „Sienos“ ir „Laisvės TV“ tyrimo, kuris atskleidė, kad tuomečio premjero įmonė „Garnis“ iš valstybinio plėtros banko ILTE gavo 200 tūkst. eurų lengvatinę paskolą. Pradėjus ikiteisminį tyrimą, ILTE priėmė sprendimą stabdyti paskolos lėšų mokėjimus tuometčio premjero verslui, tačiau šią informaciją nusprendė nutylėti.
Paaiškėjos, kad „Dankora“ NMA skirtą europinį finansavimą nukreipė į „Garnį“, šis epizodas prijungtas prie FNTT tyrimo. FNTT pateiktais duomenimis, tyrime įtarimai pareikšti penkiems asmenims. Dar pernai buvo patvirtinta, kad vienas jų – D. Paluckas.
FNTT tyrimui tebevykstant, kitas ikiteisminis tyrimas dėl G. Palucko ir jo aplinkos jau pasiekė Seimą. Gegužę Seimas pritarė generalinės prokurorės Nidos Grunskienės prašymui panaikinti G. Palucko teisinę neliečiamybę Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliekamam ikiteisminiam tyrimui dėl įtariamo neteisėto praturtėjimo. STT tyrimas taip pat pradėtas remiantis „Sienos“ ir „Laisvės TV“ tyrimuose atskleista medžiaga.
Generalinės prokuratūros Seimui pateiktais duomenimis. G. Paluckas su sutuoktine įgijo neaiškios kilmės turto už daugiau nei 344 tūkst. eurų. Tiek ekspremjerui, tiek jo žmonai pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo.
G. Paluckas neprieštaravo prokuratūros prašymui naikinti jo neliečiamybę ir žadėjo savo tiesą įrodyti teisinėmis priemonėmis. Nors tiek prezidentas, tiek kai kurie ekspremjero politiniai bendražygiai ragino jį trauktis iš Seimo, G. Paluckas nusprendė neatsisakyti mandato ir toliau dirbti Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijoje.
G. Palucko iš dalies valdoma įmonė „Garnis“ po politinio skandalo tyliai išsikraustė iš patalpų Žirmūnų verslo centre ir atleido visus darbuotojus. Įmonė dar pernai rudenį nustojo mokėti mokesčius. Šiuo metu „Garnio“ skolos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir „Sodrai“ viršija 30 tūkst. eurų. Dėl šių priežasčių VMI inicijuoja „Garniui“ bankroto bylą. Pirmas teismo posėdis šioje byloje – jau birželio 22 d.
Gintautas PaluckasDanas PaluckasGarnis
Rodyti daugiau žymių