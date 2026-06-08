Krašto apsaugos ministerijai – nemaloni žinia iš teismo: „Tai svarbus signalas“

„Teismo išvada leidžia aiškiai konstatuoti, kad pirkimo procedūros buvo vykdomos teisėtai, laikantis skaidrumo, lygiateisiškumo ir viešųjų pirkimų principų. Tai svarbu ne tik mūsų bendrovei, bet ir visuomenei bei visai gynybos pramonei“, – pranešime spaudai cituojamas „Eksplositos“ vadovas Vaidas Zubavičius.
„Tai svarbus signalas, kad strateginiams gynybos pramonės projektams Lietuvoje būtinas teisinis aiškumas, institucinis nuoseklumas ir prognozuojamos procedūros. Tai nėra vienos įmonės pergalė prieš instituciją – tai platesnis Lietuvos brandos testas“, – priduria jis.
Bylos metu vertintos pirkimo procedūros, dokumentai, tiekėjų vertinimo eiga ir kaip priimti sprendimai atitiko viešųjų pirkimų reikalavimus.
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Pačios įmonės vertinimu, teismo sprendimas turėtų sumažinti neapibrėžtumą ir leisti toliau konstruktyviai kalbėti apie strateginio gamybos projekto įgyvendinimą.
Pagal sutartį produkcijos pateikimas Lietuvos kariuomenei numatytas 2027 m. pabaigoje.
ELTA primena, kad R. Kaunas sausį priėmė sprendimą nutraukti „Fegdos grupės“ akcininkės valdomos „Eksplosita“ sudarytą sutartį su Gynybos resursų agentūra (GRA), kurios vertė buvo 22,8 mln. eurų.
Kaip skelbė Krašto apsaugos ministerija (KAM), toks sprendimas priimtas atsižvelgus į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, gautus teisėsaugos institucijų klausimus ir valdant rizikas, susijusias su Lietuvos kariuomenės savalaikiu aprūpinimu.
Kaip yra skelbęs portalas „Delfi“, „Eksplosita“ nuo 2025 m. pradėjo vystyti sprogmenų ir šaudmenų gamybą, o iki tol bendrovė orientavosi į naudingųjų iškasenų karjerus.
KAM teigimu, šiam pirkimui iš viso buvo gauti penki pasiūlymai, o pirkimą laimėjusi „Eksplosita“ buvo atrinkta vadovaujantis įstatymais. Taip pat, pasak ministerijos, būtent šią bendrovę institucijai pateikė viena iš gynybos pramonės asociacijų.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl viešųjų pirkimų Krašto apsaugos sistemoje (KAS), pradėjo informacijos vertinimą.
Savo ruožtu „Milsa“ vadovas Mantas Makulavičius portalui „Verslo žinios“ teigė, kad bendrovė neatsisako planų tęsti sprogmenų gamyklos projektą – statybos numatytos Šiaurės Lietuvoje. Jo teigimu, bendra šių investicijų suma sieks iki 5 mln. eurų.