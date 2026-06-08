Nauja kelionių kryptis: į šį turistų mėgstamą miestą iš Vilniaus jau pradėti skrydžiai

„Podgorica yra dar viena Europos sostinė, kurią keleiviai gali patogiai pasiekti iš Vilniaus. Ši kryptis mūsų regiono keliautojams atveria dar platesnes vasaros atostogų ir poilsio galimybes – nuo Juodkalnijos kalnų ir ežerų iki saulėtų jūros paplūdimių.
Naujovė parodo mūsų partnerystės su „Wizz Air“ svarbą – nuolat siekiame pasiūlyti keleiviams daugiau pasirinkimų ir atradimų Europoje, kur turizmo infrastruktūra puikiai išvystyta ir suteikia gerą patirtį“, – teigia Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus.
Juodkalnija dažnai vadinama Balkanų perlu. Šios šalies sostinė Podgorica yra jaukus maždaug 180 tūkst. gyventojų turintis miestas.
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Jame susipina istorinis paveldas, šiuolaikinė architektūra ir ramus pietietiškas gyvenimo ritmas. Keliautojus traukia galimybė pasivaikščioti po senąjį Stara Varoš kvartalą, aplankyti įspūdingą Kristaus Prisikėlimo katedrą, pasigrožėti Tūkstantmečio tiltu ar atsikvėpti žaliose miesto erdvėse prie Moračos upės.
Miestas yra patogi pradžios vieta pažinti Juodkalnijos gamtos lobius – nuo Skadaro ežero iki kalnų maršrutų ir Adrijos pakrantės.
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„Džiaugiamės galėdami pasveikinti keleivius pirmuosiuose „Wizz Air“ skrydžiuose tarp Vilniaus ir Podgoricos. Šis naujas maršrutas dar labiau išplečia mūsų skrydžių tinklą iš Lietuvos ir suteikia keliautojams dar daugiau galimybių pažinti Europą“, – sako Salvatore Gabriele Imperiale, „Wizz Air“ korporatyvinės komunikacijos vadovas. Jis patvirtina, kad Juodkalnija yra kryptis, kurioje dera įspūdinga gamta, turtingas kultūrinis paveldas ir Adrijos jūros pakrantė, todėl ši šalis yra patrauklus pasirinkimas Lietuvos keliautojams.