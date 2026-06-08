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Tiksliai suskaičiavo, kiek ES brango energija po to, kai prasidėjo karas Irane – suma milžiniška

2026 m. birželio 8 d. 17:09
Jūras Barauskas
Nuo to laiko, kai prieš 100 dienų Artimuosiuose Rytuose prasidėjo konfliktas, Europos Sąjungos iškastinio kuro importo išlaidos padidėjo 47 mlrd. eurų.
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„Tai kaina, kurią sumokame, už tai negaudami nė vienos papildomos energijos molekulės“, – pirmadienį pareiškė Europos Komisijos atstovė spaudai.
„Tačiau svarbu pabrėžti, kad nepatyrėme jokių sutrikimų, – sakė ji. – Tiekimo saugumas užtikrintas, ir tai yra svarbiausia.“
Ji pažymėjo, kad taip yra ir dėl to, jog ES diversifikavo savo energijos šaltinius, padidino vidaus energijos dalį ir pagerino energijos vartojimo efektyvumą.
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