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Tūkstančiai gyventojų liko be elektros: sutrukdė ne vien liūtys

2026 m. birželio 8 d. 16:51
Pirmadienio popietę ESO tinkle buvo fiksuojami gedimai. Vienu metu elektros energijos tiekimas buvo sutrikęs maždaug 3 tūkst. namų ūkių.
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Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, šiuo metu yra keletas elektros tiekimo sutrikimų skirtinguose regionuose.
„Bendras paveiktų klientų skaičius jau yra sumažėjęs – šiuo metu elektros tiekimo sutrikimus jaučia apie 1700 klientų, nes gedimus šaliname operatyviai ir intensyviai remontuojame tinklą.
Didžiausias sutrikimas fiksuotas Šiaulių regione, Akmenės rajone, kur dėl atsijungimo kabeliniame tinkle be elektros buvo likę apie 1566 klientai.

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Pirminiais duomenimis, tai yra lokalus gedimas kabeliniame tinkle, kuris nėra susijęs su oro sąlygomis. Mūsų brigados jau dirba vietoje, tiekimas klientams atnaujinamas ir šiuo metu“, – sakė ESO atstovė.
Tuo metu Utenos regione, Ignalinos rajone, fiksuoti du sutrikimai Dūkšto linijose ir jie susiję su oro sąlygomis – stipria liūtimi.
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„Čia operatyviai prisistatė kelios papildomos brigados. Daliai klientų tiekimas jau atstatytas, kitiems tai bus padaryta netrukus.
Į visus sutrikimus reaguojame operatyviai – brigados jau dirba vietose, o tiekimas daugumai klientų planuojamas atkurti per artimiausias 1–2 valandas“, – teigė R. Juodkienė.
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