Vasarą šturmuos ne tik Palangą: juokauja – šiame užsienio mieste lietuviškai kalbančių daugiau nei pačiame Vilniuje

Vis dėlto panašu, kad bent jau kol kas prognozės neatsispindi apgyvendinimo vietų užimtume. Štai Lrytas skaitytoja Gabrielė pasakojo visai nesudėtingai radusi nakvynę savaitgaliui prieš Jonines Klaipėdoje.
„Vieta mums nebuvo svarbi – ieškojome viešbučio, kur priimtų su šuniukais. Radome netoli Naujosios perkėlos. Kaina tikrai gera, parai – 94 Eur“, – pasakojo vilnietė.
Pasidomėjus, kodėl nusprendė vykti būtent į Klaipėdą, pašnekovė paaiškino, kad Palangą šįkart praleido dėl didelio žmonių kiekio ir triukšmo, Šventąją paliko vyresnei auditorijai, o Nidą aplenkė dėl papildomų išlaidų už keltą ir ekologinį mokestį.
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Dėl nakvynės vietų užimtumo Gabrielei pritarė ir pajūrio apgyvendinimo paslaugų Lietuvoje bei Latvijoje portalo priejūros.lt vadovas Laurynas Šertvyčius. Jo teigimu, dėl susidariusios geopolitinės situacijos poilsiaujančiųjų Lietuvoje antplūdžio kol kas nejuntama.
„Kaip ir įprasta, gal net kiek mažiau išankstinių užsakymų, kadangi pernai vasara buvo šalta, šlapia, tai žmonės, matyt, susilaiko, nerizikuoja. Be to, ir gegužė šalta buvo. <...> Paklausa didėja gerėjant orams“, – situaciją apžvelgė jis.
Išskyrė naują tendenciją
Lietuvos turizmo rūmų vadovė Lina Nosevič mano, kad pirmiausia reikia sulaukti mokslo metų pabaigos.
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„Rimtesnis atostogų periodas neprasidėjo, dar yra mokslo metai. Tačiau galima tendencija, kad tie keliautojai, kurie vykdavo į užsienį, bet dar nenusipirko poilsinių paketų, vis dėlto liks Lietuvoje ir savo keliones planuos mūsų kurortuose“, – svarstė L. Nosevič.
Pašnekovė išskyrė ir naują tendenciją – esą pastaruoju metu dalis lietuvių apskritai renkasi ilsėtis Lietuvos kurortuose ar mažesniuose šalies miestuose. Pavyzdžiui, Druskininkuose ar Kėdainiuose. Manoma, kad tam įtakos gali turėti saugumo situacija ar noras sutaupyti.
„Tai pastebime ir pasikalbėdami su sodybų savininkais. Lietuviai yra pamėgę įdomesnį poilsį, pavyzdžiui, namelius medžiuose arba kupoluose. Arba tam tikras pramogas šeimoms, jaunimui“, – pridūrė ji.
Tiesa, yra ir tokių, kurie vis dar renkasi keliauti į Dubajų. O lėktuvai į Egiptą ar Turkiją, pašnekovės teigimu, pilni.
Nors tendencijos rodo, kad žmonės vis dažniau keliauja savarankiškai, o ne pasinaudodami kelionių organizatoriaus ar agentūros paslaugomis. Tai stebima visoje Europoje.
Traukia ir į Latviją
Kaip matyti socialiniame tinkle „Reddit“, poilsiui prie Baltijos jūros lietuviai renkasi ir Latviją. Esą ten – ramiau ir pigiau.
„Į Liepoją bent porą savaičių kiekvieną vasarą nulekiu, nėra daug žmonių paplūdimyje, bet yra ką paveikti. Jeigu tiesiog norisi galvą prablaškyti ir nebrangiai, tai tikrai patariu.
Net nepastebėsi, kad iš Lietuvos išvykai, nes lietuviškai šnekančių ten galima išgirsti daugiau negu Vilniuje“, – užvedus temą, kur pigiai praleisti vasarą, atsakė vienas iš „Reddit“ vartotojų.
„Pajūrio infrastruktūra ten man kur kas labiau patinka už lietuvišką – ir minių nėra, visada rasi pustuščių krantų, jei ne pačioje Liepojoje, tai šalia. Už tą pačią kainą Latvijoje tikrai geriau gausi paieškojęs, ir užpakaliais trintis nereiks“, – antrino kitas.
Kad Latvija – mėgstama lietuvių kryptis, patvirtino ir Lietuvos turizmo rūmų vadovė. Jos teigimu, kaimyninės šalies pajūris jau treti metai jaučia didelį keliautojų iš Lietuvos srautą.
„Tikrai rimti konkurentai mūsų pajūriui – tiek Neringai, tiek Palangai ir Šventajai. Gal dėl to, kad žmonės nori pakeisti aplinką“, – svarstė ji.
Tą pastebėjo ir priejūros.lt vadovas – jo teigimu, savaitgaliais ar vasarai įsibėgėjus Liepojoje galima sutikti nemažai lietuviškų automobilių. Tiesa, kraštiečius traukia ne tik šis miestas. Sudomina ir Ventspilis, Papė, Nida ar Nica.
„Anksčiau buvo tikrai didelis skirtumas tarp kainų Lietuvos ir Latvijos pajūryje. Dabar jos kažkiek susilygino, galbūt Latvijoje dar šiek tiek pigiau. Manau, pagrindinė priežastis (aut. past. – dėl kurios lietuviai ten vyksta) yra didesni, platesni paplūdimiai.
Be to, traukia laukiniai paplūdimiai, kurie yra prie Papės. Tarp Lietuvos ir Liepojos yra daug sodybų, vienkiemių, kur apskritai beveik vienas paplūdimyje būni“, – samprotavo L. Šertvyčius.
Tarp populiarių vietų Lietuvoje – nauji pavadinimai
Lietuvos pajūryje itin mėgstama išlieka Nida – ši ir Kuršių Nerijoje neužleidžia favoritės pozicijos kitiems miesteliams. Tuo metu Preiloje ar Pervalkoje yra mažiau nakvynės vietų, todėl jos greičiau išgraibstomos, analizavo L. Šertvyčius.
Daug susidomėjo sulaukia ne tik Palanga ar Šventoji – dėl augančios butų, kotedžų ir namelių pasiūlos akys krypsta ir į Kunigiškes ar Monciškes.
„Atsiranda daug naujų būstų. Vien Kunigiškėse pastaraisiais metais kiek projektų pastatyta, Palangoje taip pat. Didžioji dalis yra nameliai, apartamentai, butai – viešbučių ar svečių namų ne taip greitai daugėja. Tačiau bet kuriuo atveju pasiūla didėja“, – rinką analizavo pašnekovas.
Tiesa, priešingai nei L. Šertvyčius, Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė sako pastebėjusi išaugusį išankstinių rezervacijų srautą. Tačiau spręsti, ar tai yra lietuvių atliekami užsakymai, dar per anksti.
„Labai daug svečių sulaukiame ir iš Latvijos. Galbūt yra pokytis, kad jei lietuviai neskrenda, bet nori pailsėti kitose šalyse, renkasi Latviją, o mes kiekvienais metais sulaukiame vis daugiau svečių iš Estijos, Latvijos, Lenkijos.
Stengiamės, kuriame gerą poilsio atmosferą. Kiekvienais metais ji tik gėrėja – tai matome pagal užimtumus, didėjančius svečių srautus į Palangą“, – teigė L. Taučiūtė.
Šoko dėl kainų nebus
Pasiteiravus apie apgyvendinimo įstaigų kainas, portalo priejūros.lt vadovas patikino – jei kas ir kėlė, tai nebent kokiais 20 Eur.
„Tikrai nėra, kad masiškai jas keltų“, – pridūrė L. Šertvyčius.
L. Taučiūtės teigimu, kainos Palangoje nedidėjo tiek, kiek augo maisto, žaliavų ar aptarnavimo sektoriaus paslaugų kainos.
„Kiekvienas verslas pasirinko savo politiką. Vieni prisiėmė atsakomybę ir kaštus, kiti didino kainas keliais procentais, bet tikrai nėra tokio jų šuolio, kokį turėjome visur kitur“, – apibendrino pašnekovė.
Planuojantiems atostogas patariama atsižvelgti į savaitės dienas. Lietuvos turizmo rūmų vadovės L. Nosevič teigimu, nuo penktadienio nakvynės kainos kyla apie 30 proc.
„Jei keliautojas nori kainos ir kokybės, rekomenduojame keliauti nuo sekmadienio iki ketvirtadienio. Tada yra galimybė gauti įvairesnių pasiūlymų, lankstesni viešbučiai, neperkrautos pramogos, galima lankyti muziejus“, – patarė ji.
Taip pat svarbus mėnuo – liepą ar rugpjūtį kainos gali būti kur kas aukštesnės nei birželį.