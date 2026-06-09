„Europos burės 2026“ kviečia teikti paraiškas: projektus vertins ir ankstesnių metų laureatai

Kasmet gausėja projektų, keičiančių ugdymą, stiprinančių verslą, gerinančių viešąsias paslaugas ar telkiančių bendruomenes. Juos vienija ne veiklos sritis ar organizacijos dydis, o gebėjimas ambicingus tikslus paversti rezultatu.
Konkursas vėl kviečia teikti paraiškas ir pretenduoti į reikšmingiausių ES investicijų fondų bei programos „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis finansuotų projektų vardą. Paraiškų laukiama iki liepos 20 dienos.
Kas gali dalyvauti?
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Konkursui gali būti teikiami projektai, finansuojami pagal 2021–2027 m. ES fondų investicijų programas bei planą „Naujos kartos Lietuva“.
Svarbu tai, kad projektas nebūtinai turi būti visiškai pabaigtas. Paraiškas gali teikti ir tie projektų vykdytojai, kurie jau yra įgyvendinę didžiąją dalį veiklų ir gali parodyti pasiektus rezultatus bei jų poveikį.
Vien gero sumanymo neužtenka. Vertinimo komisija ieškos projektų, galinčių parodyti aiškius rezultatus – nuo pagerėjusių paslaugų ir naujų galimybių iki ilgalaikių pokyčių bendruomenėse, organizacijose ar visame sektoriuje.
Taip pat bus atsižvelgiama į atsakingą lėšų panaudojimą, projekto reputaciją ir skaidrų įgyvendinimą.
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Projektus vertins skirtingų sričių profesionalai
„Europos burių“ komisijoje susitiks labai skirtingos patirtys ir požiūriai. Projektus vertins Finansų ministerijos, investicijų valdymo, mokslo, architektūros, žiniasklaidos bei pilietinių iniciatyvų atstovai.
Šiemet komisiją papildys ir du nauji nariai – Mokslo ir inovacijų sklaidos centro vadovė Aistė Lukaševičiūtė bei UAB „Ostaralab“ vadovas Raimundas Junevičius. Jie į vertinimą atsineša išskirtinę patirtį – abu atstovavo projektams, kurie praėjusiais metais buvo įvertinti „Europos burių“ apdovanojimuose.
A. Lukaševičiūtės vadovaujamas Mokslo ir inovacijų sklaidos centro projektas pelnė apdovanojimą kategorijoje „Investicijos į šiuolaikinę mokyklą“, o R. Junevičiaus atstovautas projektas buvo pripažintas geriausiu kategorijoje „Investicijos į inovacijas versle“.
Komisijoje dirbs ir ekspertai, projektus vertinantys jau ne vienus metus. Mokslo ir inovacijų srities įžvalgomis prie vertinimo prisidės Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko vadovė dr. Giedrė Kvedaravičienė. Tuo metu projektų poveikį visuomenei ir viešajai politikai vertins politikos mokslų daktarė Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė.
Komisijoje netrūks ir praktinės patirties. Socialinių inovacijų bei bendruomenių stiprinimo projektus vertins VšĮ „Ribologija“ bendraįkūrėja Rugilė Butkevičiūtė, o į infrastruktūros ir aplinkos pokyčius savo profesiniu žvilgsniu pažvelgs architektas bei bendrovės „LG projektai“ vadovas Gintautas Vieversys.
Svarbi ir visuomenės perspektyva, todėl prie komisijos darbo prisijungs portalo Lrytas direktorius Tautvydas Mikalajūnas. Ilgametę patirtį žiniasklaidoje sukaupęs ekspertas kasdien stebi, kokios iniciatyvos sulaukia visuomenės dėmesio ir kokie pokyčiai žmonėms atrodo reikšmingiausi.
Kviečia pasidalinti sukurtais pokyčiais
Už kiekvieno konkurse dalyvaujančio projekto slypi istorija apie pokytį – kartais matomą iš karto, kartais atsiskleidžiantį tik po kelerių metų. Būtent tokių istorijų ir ieško „Europos burės“.
Organizatoriai kviečia nelikti nuošalyje ir teikti paraiškas projektams, kurie gali parodyti, kaip investicijos virto naujomis galimybėmis žmonėms, bendruomenėms, verslui ar valstybei.
Paraiškų laukiama iki liepos 20 dienos specialiame konkurso polapyje. Laureatai bus paskelbti rugsėjo 24 dieną vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje Vilniuje.