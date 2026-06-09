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Aplinkosaugininkų dėmesį patraukė karjere sandėliuojama mediena – pradėjo tyrimą

2026 m. birželio 9 d. 11:59
Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai pirmadienį pradėjo tyrimą dėl Vilniaus rajone, Melekonių kaime esančiame karjere sandėliuojamos medienos plokštės, pranešė AAD.
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Anot departamento, reaguojant į viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie karjere sandėliuojamą plokštę, aplinkosaugininkai įvykio vietoje atliko patikrinimą.
Jo metu pareigūnai nustatė, kad teritorijoje laikomos brokuotos medienos plokštės ir susmulkintų plokščių sankaupa.
AAD pažymėjo, kad šiuo metu atliekamas tyrimas dėl bendrovės „Silikato karjeras“ vykdomos ūkinės veiklos, taip pat vykdomas įmonės „Homanit Lietuva“ neplaninis patikrinimas.
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Apie tyrimo rezultatus ketinama informuoti atlikus patikrinimą.
 
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD)karjerasMediena

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