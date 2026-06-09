Chaosas Kryme: gyventojai šluoja parduotuvių lentynas – trūksta maisto

Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras, valstybinė grupė koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus Kryme, paskelbė, kad pusiasalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų.
Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai.
Maisto trūkumas siejamas su išaugusia jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusiasalį perkeltų migrantų, ir su vis didėjančiomis transporto problemomis.
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Teigiama, kad Krymo pusiasalis vis labiau izoliuojamas nes Kerčės tiltas, jungiantis Krymą su Rusija, nebegali atlikti pagrindinio tiekimo kelio funkcijos. Tuo metu jūrų maršrutams kyla saugumo grėsmė, o sausumos maršrutus per okupuotą pietų Ukrainą vis dažniau atakuoja ukrainiečių dronai.
Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras socialinėje platformoje „X“ taip pat paskelbė, kad Rusijos pajėgos vis aktyviau verbuoja vietinius gyventojus okupuotoje Zaporižios srityje ir naudoja ekonominį spaudimą, kad priverstų juos prisijungti prie Rusijos kariuomenės.
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Dėl vėluojančių atlyginimų ir darbo trūkumo kai kurie žmonės svarsto prisijungti prie Rusijos saugumo struktūrų, o Maskva potencialius rekrūtus vilioja į dronų pajėgas, žadėdama dideles algas, garantijas ir karjeros galimybes.
Tačiau tokiu pasiūlymu susivilioję asmenys vėliau gali būti perkelti į kovinius ar šturmo dalinius, kurie patiria didelius nuostolius ir jiems reikia naujų karių.
Praėjusią savaitę okupuotame Kryme bei Lugansko srityje vietos administracijos pradėjo normuoti ir prekybą degalais, o jie parduodami tik su talonais.
Rusija prie Juodosios jūros krantų esantį Krymo pusiasalį neteisėtai aneksavo 2014 metais.