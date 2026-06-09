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Dar vienos milijonų dalybos baigėsi didžiuliu nusivylimu – sureagavo ir Ž. Vaičiūnas: „Ypač apmaudu“

2026 m. birželio 9 d. 13:59
Antradienį gyventojai, turintys saulės elektrines, galėjo pretenduoti į jiems skirtą paramą. Tačiau sistemos nuo pat ryto strigo ir žmonės socialiniuose tinkluose ėmė lieti apmaudą, kad jie vėl gali likti nieko nepešę. Kilus visuomenės pasipiktinimui, viešą komentarą žiniasklaidai išplatino Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
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Jis pranešime teigė, kad jam „yra visiškai nepriimtina situacija, kai gyventojai, norėdami pasinaudoti valstybės parama saulės elektrinėms, valandų valandas susiduria su APVA stringančiomis sistemomis ir negali pateikti paraiškų.“ Pasak ministro, tai yra vienas populiariausių gyventojų kvietimų, todėl argumentų dėl netikėtai didelio srauto šiuo atveju tiesiog negali būti.
„APVA iš anksto žinojo, kokio aktyvumo galima tikėtis, todėl toks nepasiruošimas ir techniniai trikdžiai nėra pateisinami. Gyventojai turi teisę tikėtis, kad valstybės parama bus administruojama sklandžiai ir profesionaliai.
Ir anksčiau susidūrėme su biurokratinėmis kliūtimis, kai gyventojams paramos tekdavo laukti beveik metus. Tada bendromis pastangomis pavyko procesus sutvarkyti, o išmokėjimo terminus sutrumpinti iki 30 dienų. Tai buvo tikra sėkmės istorija, parodžiusi, kad valstybė gali dirbti greičiau ir efektyviau.

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Todėl šiandien ypač apmaudu, kad įdėjus tiek daug darbo šiandienos situacija kompromituoja sėkmės istorijas – gyventojai vėl susiduria su problemomis, kurios neturėjo pasikartoti. Valstybės parama turi būti pasiekiama žmonėms, o ne tapti kantrybės ir techninių kliūčių išbandymu.
Iš APVA tikiuosi aiškių atsakymų, kodėl taip nutiko, ir konkrečių sprendimų, kaip bus užtikrinta, kad tokia situacija daugiau nepasikartotų.
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Jei matysiu, kad agentūra nepajėgi tinkamai administruoti tokio masto kvietimų, ateityje ieškosiu kitų sprendimų bei agentūrų, kurios gebėtų užtikrinti sklandų gyventojų paraiškų administravimą“, – tvirtino Ž. Vaičiūnas.
Portalas Lrytas primena, kad birželio 9 d. gyventojai, įsirengę saulės elektrines, galės teikti paraiškas Energetikos ministerijos inicijuotai paramai gauti – tam skirta 13 mln. eurų. Paraiškas, kaip ir anksčiau, administruos APVA.
Paramasaulėssaulės elektrinė
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