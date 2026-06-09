Degalinių švieslentėse – nemalonūs pokyčiai: šių degalų kaina skiriasi net 30 centų

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 9 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Jozita“ tinklo 2 degalinėse – 1,72 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,039 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo 2 degalinėse.
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Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,72 Eur/l iki 2,039 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,904 Eur/l, arba 3,4 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 8 d.), kai buvo 1,841 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Littaura“ degalinėse Tauragėje – 1,63 Eur/l.
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Didžiausia benzino kaina – 1,95 Eur/l buvo I. Stonkuvienės prekybos įmonės degalinėje Kretingos r. sav. (Kartena).
Benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,63 Eur/l iki 1,95 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,845 Eur/l, arba 5,1 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 8 d.), kai buvo 1,756 Eur/l.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo 0,72 Eur/l – Bonsa“ degalinėje Tauragės r. sav. (Taurai) ir „Jozita“ tinklo 2 degalinėse.
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo 3 degalinėse ir „Narjantos“ degalinėje Kupiškio r. sav. (Aleksandrijos k.) – 0,969 Eur/l.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,72 Eur/l iki 0,969 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,845 Eur/l, arba 0,1 proc. didesnė nei pirmadienį (birželio 8 d.), kai buvo 0,844 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 8 d. Lietuvoje buvo 1,55 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,67 Eur/l (birželio 5 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,55 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,68 Eur/l).
Brent naftos kaina rinkoje birželio 8 d. buvo 94,25 USD/bbl (birželio 5 d. – 93,09 USD/bbl).
LEA taip pat primena, kad už informaciją apie degalų kainas atsakingos ją pateikiančios degalines valdančios įmonės.