Kaune planuojama statyti naują „McDonald’s“ restoraną

Remiantis portale „Citify“ randamais dokumentais, projektas planuojamas adresu Veiverių g. 150B, šalia prekybos centro, degalinės ir kitų komercinės paskirties objektų. Šiuo metu numatytoje statybų vietoje yra neužstatyta sklypo dalis.
Pagal projektinius pasiūlymus, čia turėtų atsirasti vieno aukšto, apie 363 kv. m ploto restoranas su automobilių aptarnavimo juosta ir automobilių stovėjimo aikštele. Teritorijoje numatyta 17 parkavimo vietų, viena jų būtų skirta žmonėms su negalia.
Į sklypą būtų patenkama per esamus įvažiavimus iš Veiverių ir Lazdijų gatvių.
Verslą Šilutėje pradėjusi šeima ragina nebijoti: visos galimybės šiandien leidžia kurti ir regione
Pastate būtų įrengta apie 135 kv. m ploto lankytojų salė, kurioje vienu metu galėtų lankytis iki 39 klientų. Juos aptarnautų 10 darbuotojų komanda.
Taip pat numatyta, kad pastatas atitiks A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus. Teritorijoje planuojama įrengti ir 18 metrų aukščio reklaminį piloną. Projektinius pasiūlymus parengė UAB „ARKKITEHTI“, statytojas – UAB „Santorinis“.
Susiję straipsniai
Per milijoną augusi apyvarta, skolos ir atsitraukimai: kokiomis nuotaikomis gyvena „Michelin“ įvertinti Lietuvos restoranai
Kol kas projektas yra visuomenės informavimo stadijoje. Gyventojai gali susipažinti su projektiniais pasiūlymais bei teikti pastabas ir pasiūlymus projektuotojams iki viešo susirinkimo pradžios.
Nuotolinis viešas projekto svarstymas vyks birželio 15 d. 16 val. Jo metu visuomenė galės užduoti klausimus ir išsakyti savo nuomonę dėl planuojamų statybų. Gavus visus reikalingus suderinimus ir statybą leidžiantį dokumentą, galėtų prasidėti ir statybos darbai.
„McDonald’s“ mini 30 metų sukaktį Lietuvoje
„McDonald’s“ šiemet mini 30 metų veiklos Lietuvoje sukaktį. Nuo pirmojo restorano Vilniuje 1996 m. tinklas išaugo iki 19 restoranų 5 šalies miestuose ir tapo vienu geriausiai atpažįstamų greitojo aptarnavimo restoranų tinklų Lietuvoje.
Pastaraisiais metais „McDonald’s“ Lietuvoje toliau investavo į restoranų plėtrą ir modernizavimą. Per pastarąjį dešimtmetį daugiau nei 18 mln. eurų investuota į naujų restoranų atidarymą ir esamų atnaujinimą. Pirmasis iš trijų papildomų restoranų, planuojamų Lietuvoje 2025–2027 m., buvo atidarytas dar 2025 m. pabaigoje, o plėtra bus tęsiama ir artimiausiais metais.
Kaip skelbė restoranų tinklas, „McDonald’s“ komandoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1 200 žmonių, o šalies restoranuose kasdien apsilanko daugiau nei 20 tūkst. klientų. Kasmet vien Lietuvoje parduodama daugiau nei 13 mln. mėsainių.