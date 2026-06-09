Netrukus atsidarys didžiausia tokia gamykla Baltijos šalyse: šiame regione sukurs 158 darbo vietas

Investicija į regiono plėtrą ir modernią pramonę
Į naujosios gamyklos projektą iš viso investuota beveik 40 mln. eurų. Iš jų 8 mln. eurų finansuota Europos Sąjungos fondų lėšomis naujo gamyklos pastato statybai ir naujų darbo vietų sukūrimui, o dar 7,5 mln. eurų – pažangiai technologinei įrangai įsigyti.
Daugiau nei 20 tūkst. kv. m ploto gamykloje bus gaminami sprendimai, skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų renovacijai bei naujos statybos projektams Lietuvoje ir užsienio rinkose. Numatoma, kad pradiniu veiklos laikotarpiu gamyklos metiniai pajėgumai sieks apie 210 000–250 000 kv. m. skydų. Tokio kiekio pakaktų kasmet renovuoti iki 150 senos statybos daugiabučių namų.
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UAB „Rietuva“ direktoriaus pavaduotojo gamybai Sauliaus Mikėno teigimu, investicija prisidės prie regiono ekonominės plėtros, vietos verslų augimo ir Lietuvos konkurencingumo tarptautinėse rinkose. Gamyklos veikla generuos papildomus užsakymus transporto, logistikos, techninės priežiūros, statybos ir kitų paslaugų teikėjams, taip pat didins regiono patrauklumą naujoms investicijoms.
„Akmenės LEZ pasirinkome neatsitiktinai – matome stiprų regiono potencialą ir galimybę čia kurti aukštos pridėtinės vertės gamybą. Tokie projektai kuria naudą verslui, vietos bendruomenei, skatindami regiono augimą bei naujų investicijų pritraukimą“, – sako S. Mikėnas.
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Nauja gamykla stiprins Lietuvos eksporto potencialą
Pasak pašnekovo, naujoji gamykla taip pat stiprins Lietuvos pramonines kompetencijas ir eksporto potencialą. Augant tvarių statybos sprendimų paklausai Europoje, didėja ir surenkamųjų medinių konstrukcijų poreikis.
„Gaminsime sienų, stogo ir perdangos skydus bei konstrukcinius elementus iš inžinerinės medienos, kurių pagrindą sudarys LVL, I-joist ir P5 statybinės plokštės. Žaliavos bus tiekiamos iš gretimų gamybos įmonių, taip užtikrinant trumpas tiekimo grandines ir žiedinės ekonomikos principų taikymą. Šie produktai bus naudojami renovacijos ir naujos statybos projektuose, o jų paklausa Europos rinkose nuosekliai auga“, – teigia S. Mikėnas.
Akmenės laisvosios ekonominės zonos direktorė Lina Mockutė pabrėžia, kad tokio masto investicijos stiprina regionų konkurencingumą ir siunčia svarbią žinutę potencialiems investuotojams.
„Naujos gamyklos veiklos pradžia rodo, kad regionai gali sėkmingai konkuruoti dėl investicijų tarptautiniu mastu. Investuotojai vis dažniau vertina kvalifikuotą darbo jėgą, išvystytą infrastruktūrą ir efektyvų bendradarbiavimą su vietos institucijomis“, – sako L. Mockutė.
Šiaurės Lietuvoje 158 naujos darbo vietos
Planuojama, kad iki kitų metų vidurio gamykla sukurs naujas darbo vietas įvairių sričių specialistams – nuo gamybos darbuotojų ir techninių specialistų iki inžinerijos bei administracijos profesionalų. Bendrovės teigimu, darbuotojų komandos jau formuojamos.
Pasak S. Mikėno, naujos darbo vietos svarbios ne tik regiono užimtumui, bet ir ilgalaikiam jo augimui.
„Vienas svarbiausių tokių investicijų privalumų – galimybė žmonėms kurti profesinę ateitį savo krašte. Norime prisidėti prie kvalifikuotų specialistų pritraukimo išlaikymo, suteikdami modernią darbo aplinką, augimo galimybes ir ilgalaikes karjeros perspektyvas“, – sako S. Mikėnas.
Siekdama užtikrinti darbuotojų mobilumą, bendrovė organizuos nemokamą transportą į gamyklą ir atgal. Pavėžėjimas bus vykdomas iš pagrindinių Šiaurės Lietuvos miestų ir gyvenviečių, įskaitant Mažeikius, Joniškį, Kuršėnus, Naująją Akmenę bei Šiaulių kryptį. Augant darbuotojų skaičiui, planuojama plėsti transporto maršrutų tinklą.
Įmonė darbuotojams numato socialinių garantijų paketą, apimantį papildomą sveikatos draudimą, apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų, maitinimą, profesinio tobulėjimo galimybes bei kitas darbuotojų gerovei skirtas priemones.
Gamybos evoliucija: iš statybvietės į gamyklą
Pasak S. Mikėno, vienas svarbiausių naujosios gamyklos pranašumų – statybos ir renovacijos procesų perkėlimas iš statybvietės į automatizuotą gamybos aplinką.
„Didžiąją dalį darbų perkeldami į gamyklą galime užtikrinti aukštesnį gaminių tikslumą, stabilesnę kokybę ir efektyvesnį išteklių naudojimą. Toks modelis leidžia renovuoti greičiau, įgyvendinti naujos statybos projektus ir ženkliai sumažinti poveikį aplinkai“, – teigia S. Mikėnas.
Šių sprendimų naudojimas mažina anglies dioksido emisijas, optimizuoja medžiagų sunaudojimą, o renovacijos procesus, palyginti su tradiciniais modernizavimo būdais, leidžia spartinti mažiausiai tris kartus.
„Surenkamieji skydai padeda reikšmingai sutrumpinti renovacijos procesą ir sumažinti nepatogumus gyventojams. Tai ypač svarbu šiandien, kai Lietuvoje reikia sparčiai atnaujinti didelę dalį energetiškai neefektyvių pastatų“, – pabrėžia S. Mikėnas.
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