Organizacijos ragina valdžią imtis veiksmų dėl darbo migrantų išnaudojimo

„Kaišiadorių ir Rudaminos atvejis tikrai baisus, bet tikrai ne vienintelis. Paradoksalu, bet gerai, kad ši situacija iškilo į viešumą, kad prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą – tai gera proga pasiruošti kitiems masinio išnaudojimo atvejams, kurių ateityje, deja, tikrai gali būti ir daugiau“, – pranešime cituojamas Gegužės 1-osios profesinės sąjungos pirmininkas Tomas Marcinkevičius-Baronas.
Kreipimąsi pasirašiusios organizacijos siūlo atlikti migracijos ir darbo rinkos priežiūros institucijų parlamentinę kontrolę bei stiprinti Valstybinę darbo inspekciją (VDI) ir atitinkamas teisėsaugos institucijas.
Be to, siūloma steigti integracijos fondą, į kurį įnašus turėtų mokėti darbo jėgą iš trečiųjų šalių samdantys darbdaviai. Anot profsąjungų ir nevyriausybininkų, iš šio fondo vėliau būtų galima finansuoti integracijos programas, kalbos mokymus, nemokamą teisinę pagalbą, informacijos apie pagrindines darbuotojų teises sklaidą.
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„Reikia spręsti rimtą išteklių ir finansinę problemą. Reikia stiprinti valstybės pajėgumus darbo migracijos srityje, kad pagalbą išnaudojimo aukoms teiktų ne tik profsąjungos, migrantų bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos“, – pažymėjo T. Marcinkevičius-Baronas.
Premjerei Ingai Ruginienei, socialinės apsaugos ir darbo bei vidaus reikalų ministrams, Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkui Laurynui Šedvydžiui skirtą kreipimąsi pasirašė dvi profsąjungos ir trys nevyriausybinės organizacijos.
Tarp jų – Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, Lietuvos profesinių sąjungų aljansas, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, „Sienos grupė“ ir Filipiniečių bendruomenė Lietuvoje.
Gegužės pabaigoje portalas Lrt.lt skelbė, kad Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimos prekybos žmonėmis Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose, kur dirbo maždaug 140 filipiniečių.
Portalo žiniomis, paukštynų rangovėms „FA Solutions“ ir „World Halal Trust“ bei septyniems fiziniams asmenims dėl šios situacijos yra pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo.