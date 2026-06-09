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Rinkos pulsas
Pamatę, kiek kainuoja šie būstai Vilniaus centre, daugelis tik kraipo galvas: kai kurie net pripažinti avariniais
Kainos – stulbinančios
2026 m. birželio 9 d. 09:29
Lrytas Premium nariams
Vilniaus nekilnojamojo turto rinka jau seniai garsėja aukštomis kainomis, tačiau kai kurie sostinėje parduodami būstai verčia kilstelėti antakius net ir visko mačiusius pirkėjus.
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