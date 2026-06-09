Paskelbė blogiausias ir geriausias Europos oro linijas: kurios iš jų skraido į Lietuvą?

Savo skelbiamame indekse „Flightradar“ išnagrinėjo 20 didžiausių žemyno oro linijų patikimumą, kompensacijų mokėjimo tvarką bei keleivių pasitenkinimą, skelbia Vokietijos kelionių portalas Travelbook.
Ši analizė remiasi skrydžių duomenimis, kompensacijų mokėjimo greičiu bei išsamia klientų apklausa. Duomenys buvo renkami nuo praėjusiųjų metų lapkričio iki šių metų gegužės 16 dienos.
Prasčiausių įvertinimų sulaukė Airijos „Aer Lingus“, surinkusi vos 1,79 balo iš penkių galimų. Už klientų pasitenkinimą ši įmonė gavo 2,38 balo, už patikimumą – 2 balus, tačiau už mokėjimų prašymų tvarkymą – vos vieną balą.
„Noriu dirbti“. Ar tikrai Lietuvoje viešasis transportas senas ir niekam netinkamas?
Ne ką geriau pasirodė ir dvi Ispanijos oro bendrovės: „Air Europa“ ir „Vueling“ bendras įvertinimas siekė atitinkamai 1,93 ir 2,06 balo. Toliau sekė KLM bei į Lietuvą skraidanti Airijos „Ryanair“ – atitinkamai 2,13 ie 2,19 balo. Šiek tiek geriau pasirodė taip pat mūsų šalies oro uostuose veikianti Vengrijos „Wizz Air“ – 2,23 balo.
O štai austrų „Austrian Airlines“, irgi skraidanti į Vilnių, tapo lydere. Tačiau ir jos įvertinimas toli gražu ne tobulas – 3,04 balo, skelbia Travelbook. Įkandin sekė vokiečių „Eurowings“ (2,81 balo) bei mūsų kaimynų latvių „Air Baltic“ su 2,76 balo.
Susiję straipsniai
Anot ataskaitos rengėjų, vertinant oro linijų patikimumą labiausiai kreiptas dėmesys į vėlavimus ir atšaukimus. Šioje kategorijoje po 3,5 balo surinko „Austrian Airlines“, „Air Baltic“, „Norwegian Air Shuttle“ ir trečią blogiausią vietą užėmusi oro linijų bendrovė „Vueling“. Užtat didžiosios kompanijos pasirodė itin prastai: „Lufthansa“, KLM ir „Air France“ gavo vos po 1,5 balo.
oro linijosreitingasWizz Air
Rodyti daugiau žymių