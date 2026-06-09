Pirkėjų įvertinimas – akivaizdus: „Iki“ lojalumo programą dažniausiai nurodo kaip pagrindinę priežastį renkantis apsipirkimo vietą

Gyventojai tai vertina – „Iki“ lojalumo programą pirkėjai dažniausiai įvardija kaip pagrindinę priežastį renkantis apsipirkimo vietą.
Tai atskleidė reprezentatyvi „NielsenIQ“ atlikta apklausa, kurios metu 2025-ųjų rugsėjo ir spalio mėnesiais buvo apklausta 3 000 gyventojų nuo 18 iki 64 metų, atsakingų už maisto prekių pirkinius.
Pirkėjų nuomonė – svarbiausia, sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė. Todėl siekdama pateisinti gyventojų lūkesčius, nuolat ieško būdų, kaip ją išgirsti kuo patogiau ir greičiau.
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„Konsultuojamės su iš pirkėjų suburtos „Iki“ klientų valdybos nariais, taip pat reguliariai vykdome apklausas „Iki“ programėlėje ir el. paštu. Per jas pirkėjai aktyviai dalijasi įžvalgomis apie asortimentą, apsipirkimo įpročius, pasiūlymus ir tai, kas jiems kasdien būtų naudingiausia. Tokie atsakymai mums padeda geriau suprasti klientų poreikius ir dar labiau gerinti viską apsipirkimo patirtį „Iki“, – sako G. Kitovė.
Anot jos, toks nuolatinis dialogas su pirkėjais padeda ir „Iki“ lojalumo programą tobulinti taip, kad ji būtų paprasta, aiški ir, svarbiausia, realiai naudinga kasdien apsiperkantiems žmonėms. Tačiau „Iki“ lojalumo programa yra dar daugiau nei virš 3 tūkst. nuolaidų kas savaitę. Tai ir asmeniniai pasiūlymai, ir vertingi prizai, ir partnerių naudos, ir galimybė sutaupyti ne tik kasdieniams pirkiniams, bet ir pramogoms.
Patogu naudotis ir programėlėje, ir parduotuvėje
Patogiausia „Iki“ lojalumo programos privalumais naudotis atnaujintoje „Iki“ programėlėje, kurioje lengva rasti aktualias akcijas, kuponus, dalyvauti iššūkiuose bei pasitikrinti sukauptus taškus.
Pernai atnaujinus „Iki“ programėlę, lojalūs pirkėjai sulaukė dar daugiau apsipirkimą lengvinančių funkcionalumų. Akcijų skiltyje kievienam vartotojui pateikiami ir „asmeniniai“ pasiūlymai – tokie, kurie jam aktualiausi pagal ankstesnę apsipirkimų istoriją. Be to, sukurta galimybė išsisaugoti akcijų sąrašus, kad parduotuvėse būtų itin paprasta pasinaudoti geriausias „Iki“ pasiūlymais.
Tačiau „Iki“ pasirūpino ir tais pirkėjais, kurie nesinaudoja išmaniuoju telefonu – parduotuvėse įrengtose planšetėse galima užsiregistruoti lojalumo programoje, prisijungti prie savo paskyros, peržiūrėti papildomas naudas ir vietoje atsispausdinti nuolaidų kuponus bei „Pigintuvo“ pasiūlymus.
„Mums svarbu, kad lojalumo programa būtų naudinga, suprantama ir suteiktų gerų emocijų. Ji turi padėti sutaupyti čia ir dabar, bet kartu suteikti daugiau – asmeninio dėmesio, prizų, įsitraukimo ir geresnės apsipirkimo patirties. Kai pirkėjai patys įvardija lojalumo programą kaip svarbiausią veiksnį renkantis apsipirkimo vietą, tai mums yra didžiausias įvertinimas bei motyvacija dar labiau stengtis dėl savo klientų“, – sako G. Kitovė.
„Iki“ naudos, kurios padeda taupyti kasdien
Vienas svarbiausių „Iki“ lojalumo programos pliusų – jos praktiškumas. Ji leidžia sutaupyti ne retkarčiais, o kiekvieno apsipirkimo metu. „Iki“ parduotuvių tinklas yra plačiausias tarp didžiųjų Lietuvos prekybininkų, todėl į jį kasdien užsuka labai skirtingi žmonės. Dėl to ir lojalumo programa kuriama taip, kad naudos atneštų kuo platesniam pirkėjų ratui.
Daugiau ir didesnių nuolaidų. Lojalūs „Iki“ pirkėjai kas savaitę gali pasinaudoti daugiau nei 3 tūkst. nuolaidų. Pasiūlymų gausu visuose skyriuose – nuo šviežių vaisių ir daržovių, mėsos, žuvies ir pieno produktų iki šviežiai ruošto „IKI Šefai“ maisto, užkandžių, konditerijos, taip pat bakalėjos, gyvūnų prekių, higienos reikmenų ir kitų kasdien reikalingų produktų.
„Iki“ skelbia ne tik didžiąsias savaitgalio akcijas, bet ir dydžiu bei mastu išsiskiriančius tik penktadieniais galiojančius išskirtinius pasiūlymus. Taip pat – įvairias temines nuolaidų savaites, kurių metu skirtingoms prekių kategorijoms taikomos net iki 50 proc. nuolaidos su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele.
Taškai, kuriuos galima iškeisti į naudingus pasiūlymus. „Iki“ lojalumo programa yra ne tik naudinga, bet ir įtraukianti bei žaisminga. Kiekvieno apsipirkimo metu kaupiami „Iki“ taškai, kuriuos galima panaudoti net keliais būdais: pasiimti nuolaidą pirkinių krepšeliui, įsigyti prekę už 1 ct, rinktis visuomet laimingą žaidimo bilietą arba iškeisti juos į prekes ar paslaugas „Taškotekoje“.
„Taškotekoje“ pirkėjų laukia įvairūs pasiūlymai – nuo smulkesnių dovanų iki vertingų daiktų, tokių kaip karšto oro gruzdintuvė ar kavos aparatas. Be to, lojalumo programos dalyviai gali sutaupyti ne tik „Iki“ parduotuvėse, bet ir pramogaujant ar rūpinantis sveikata – pasinaudojant partnerių klubo pasiūlymais.
Papildomų „Iki“ taškų lengva gauti įvykdžius dienos, savaitės ar mėnesio iššūkius, dalyvaujant tinklo rengiamose apklausose aktualiais klausimais ir žaidžiant smagius žaidimus programėlėje.
„Pigintuvas“. Kas savaitę „Pigintuvas“ siūlo itin patrauklias nuolaidas vis kitoms prekėms. Vieno mygtuko paspaudimu jas lengva aktyvuoti ir kasoje akimirksniu sutaupyti daugiau.
Asmeninis dėmesys. Lojalūs „Iki“ pirkėjai populiariajame „Pigintuve“ sulaukia ir asmeninio pasiūlymo su būtent jiems skirtomis nuolaidomis ištisoje produktų grupėje. Vis naujas pasiūlymas pasirodo kiekvieną pirmadienį ir galioja visą savaitę. O gimtadienio proga lojalių „Iki“ pirkėjų laukia ir malonus siurprizas – nuolaida visam pirkinių krepšeliui.
Senjorams – papildomos kasdienės naudos. Su „Iki“ senjorų kortele kasdien iki 11 val. suteikiama 10 proc. nuolaida pirkinių krepšeliui (nuolaidos nesumuojamos). Be to, senjorams taikomos kasdienės nuolaidos gyvūnų maistui, jie gali naudotis ir specialiais partnerių pasiūlymais – pigiau lankytis pas odontologą ar apsipirkti vaistinėje.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
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