Po Europą 257 lietuviai galės keliauti nemokamai: aiškina, kodėl jiems taip pasisekė

Kaip pranešė EK atstovybė Lietuvoje, atrinkti paraiškas teikę jaunuoliai vieni arba iki 5 žmonių grupėmis galės keliauti nuo šių metų liepos iki 2027 m. rugsėjo, daugiausia traukiniais.
„DiscoverEU“ bilietas – tai ne tik bilietas, tai ir kvietimas tiesiogiai susipažinti su Europos kultūros turtingumu ir grožiu. Šiandien tūkstančiams atrinktų jaunuolių norėčiau pasakyti: Europa laukia jūsų“, – pranešime cituojamas už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas EK narys Glennas Micallefas.
Skelbiama, kad šiame paraiškų teikimo etape galėjo dalyvauti nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d. gimę jaunuoliai iš Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, taip pat iš programos „Erasmus+“ asocijuotųjų šalių.
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Iš viso paraiškas pateikė apie 221 tūkst. asmenų, iš jų 1,1 tūkst. jaunuolių iš Lietuvos.
Nuo iniciatyvos starto 2018 m. į nemokamus bilietus pretendavo daugiau nei 2 mln. jaunų žmonių.
„DiscoverEU“ yra programos „Erasmus+“ dalis, kuria skatinamas jaunimo judumas, ekologiškos kelionės, kultūriniai mainai ir Europos vienybė.