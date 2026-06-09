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Prekybos tinklą „Lidl Lietuva“ palieka komunikacijos vadovė

2026 m. birželio 9 d. 12:08
Vygantas Tuzas
Prekybos tinklo „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Lina Skersytė traukiasi iš pareigų. Beveik aštuonerius metus įmonėje praleidusi darbuotoja apie karjeros pokyčius pranešė socialiniame tinkle „LinkedIn“.
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„The end of an era (liet. eros pabaiga). Po beveik 8 metų (...) baigiu savo etapą „Lidl“. (...) Tai buvo neįtikėta kelionė ir visokeriopai nerealus etapas, kurį sunku aprašyti – čia užaugau kaip žmogus, užaugau ir kaip profesionalė“, – pirmadienį paskelbtame įraše teigė L. Skersytė.
Pasitraukusi iš prekybos tinklo komunikacijos vadovės pareigų, ji rašė pereinanti prie „naujų iššūkių“.
Anot komunikacijos ekspertės „LinkedIn“ profilio, ji 2018–2022 m. užėmė „Lidl Lietuva“ komunikacijos projektų vadovės pareigas, 2022–2024 m. dirbo vyresniąja komunikacijos specialiste, o nuo 2024 m. kovo iki šiol buvo korporatyvinės komunikacijos ir ryšių su visuomene vadovė.
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Anksčiau L. Skersytė yra dirbusi komunikacijos vadove „Camelia vaistinėje“, atstove spaudai Kauno rajono moterų krepšinio klube „Hoptrans-Sirenos“, atstovo spaudai padėjėja Lietuvos moterų krepšinio lygoje (LMKL), projektų vadove „Sporto televizijoje“ bei žurnaliste „Krepsinis.net“ portale.
Lidlkomunikacijavadovas

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