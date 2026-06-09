Prekybos tinklą „Lidl Lietuva“ palieka komunikacijos vadovė

„The end of an era (liet. eros pabaiga). Po beveik 8 metų (...) baigiu savo etapą „Lidl“. (...) Tai buvo neįtikėta kelionė ir visokeriopai nerealus etapas, kurį sunku aprašyti – čia užaugau kaip žmogus, užaugau ir kaip profesionalė“, – pirmadienį paskelbtame įraše teigė L. Skersytė.
Pasitraukusi iš prekybos tinklo komunikacijos vadovės pareigų, ji rašė pereinanti prie „naujų iššūkių“.
Anot komunikacijos ekspertės „LinkedIn“ profilio, ji 2018–2022 m. užėmė „Lidl Lietuva“ komunikacijos projektų vadovės pareigas, 2022–2024 m. dirbo vyresniąja komunikacijos specialiste, o nuo 2024 m. kovo iki šiol buvo korporatyvinės komunikacijos ir ryšių su visuomene vadovė.
Susiję straipsniai
Anksčiau L. Skersytė yra dirbusi komunikacijos vadove „Camelia vaistinėje“, atstove spaudai Kauno rajono moterų krepšinio klube „Hoptrans-Sirenos“, atstovo spaudai padėjėja Lietuvos moterų krepšinio lygoje (LMKL), projektų vadove „Sporto televizijoje“ bei žurnaliste „Krepsinis.net“ portale.