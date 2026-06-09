Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje nurodo, kad į prekybos tinklą „Norfa“ buvo patekusi šviežia lenkiška vištiena, kurioje rasta bakterija Salmonella Entertidis. Tai yra viena iš daugiau nei 2500 įvairių salmonelių rūšių.
„Norfos“ interneto svetainėje skelbiama, kad švieži viščiukų sparnelių peteliai fasuoti, 1 kg, kurie buvo tinkami vartoti iki 2026.05.31, išimami iš prekybos.
„Prekybos tinklas „Norfa“ informuoja, kad gavęs informaciją, apie gamintojo „ANIMEX FOODS SP. Z O.O.“ produkcijoje („993157300000 Švieži viščiukų sparnelių peteliai fasuoti, 1 kg. Tinka vartoti iki 2026.05.31.“) aptiktą Salmonelės bakteriją, prekybos tinklas nedelsdamas atliko visas standartines saugos procedūras. Ateityje iš gamintojo bus reikalaujama papildomų saugos garantijų.
JAV toliau talžo tornadai: nors sužeistųjų išvengta, skaičiuojami nuostoliai
Kadangi minėto produkto galiojimo terminai jau yra pasibaigę (partijų galiojimas baigėsi šių metų gegužės 31 d.), pirkėjų namuose dar gali būti užšaldytos šios mėsos atsargų. „Norfa“ ragina pirkėjus pasitikrinti turimus produktus ir grąžinti juos į parduotuves, jei jie nesuvartoti.
Asmenys, įsigiję nesaugių partijų produkciją, kviečiami ją iki 2026 m. birželio 21 d. grąžinti į tą „Norfos“ prekybos centrą, kuriame prekes pirko. Su kasos kvitu: pinigai grąžinami pateikus prekės čekį. Be kasos kvito: jei čekis prarastas, pinigai grąžinami atnešus prekę ir pateikus asmens tapatybės dokumentą (pasą arba ID kortelę)“, – teigiama bendrovės pranešime.
Susiję straipsniai
Primename, kad salmoneliozė yra dažna maisto sukelta infekcija, kurią sukelia Salmonella genties bakterijos.
Šios bakterijos dažniausiai plinta per užterštą maistą ar gėrimus, ypač gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip mėsa, paukštiena, kiaušiniai ar pienas.
Pagrindiniai salmoneliozės simptomai – viduriavimas, karščiavimas, pilvo bei galvos skausmai. Jie paprastai pasireiškia praėjus 12–72 valandoms po užsikrėtimo ir trunka 4–7 dienas.