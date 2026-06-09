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Vienas iš elektros tiekėjų nusprendė padidinti kainą

2026 m. birželio 9 d. 14:53
Pastarąją savaitę 12 ir 24 mėnesių fiksuotos elektros kainos planų tarifus didino vienas tiekėjas, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
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Agentūros duomenimis, aptariamu laikotarpiu Lietuvoje siūlomų 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifų du nepriklausomi tiekėjai nekeitė, o trečiasis tiekėjas juos didino iki 1 proc.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 0,1–0,2 proc. ir sudaro 0,287 euro (viena laiko zona) ir 0,276 euro (dvi laiko zonos).
Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vienos laiko zonos vidutinė kaina per tą patį laikotarpį augo 0,2–0,3 proc. ir siekia 0,291 euro (viena laiko zona) ir 0,279 euro (dvi laiko zonos).

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Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina nagrinėjamą savaitę siekė 0,271 euro ir buvo 14,8 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai siekė 0,236 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina gegužės mėnesį – 0,253 Eur/kWh, arba 9,5 proc. didesnė už balandžio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,231 Eur/kWh.
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Šiuo metu 5 mėn., 10 mėn. ir 15 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po vieną tiekėją, 24 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo du tiekėjai, o 12 mėn. kainos fiksavimą – visi trys tiekėjai.
elektros tiekimaselektros kaina LietuvojeLietuvos energetikos agentūra

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