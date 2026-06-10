„Kauno autobusai“ sulaukė įspėjimo dėl regos negalią turinčių keleivių aptarnavimo

Tarnyba pranešė sulaukusi skundo, kuriame regos negalią turinti pareiškėja nurodė, kad dėl vairuotojų neatidumo jai kyla sunkumų naudotis miesto viešuoju transportu.
Anot moters, stotelėje laukdama autobuso ar troleibuso, ji iškelia baltąją lazdelę, taip parodydama, kur reikėtų sustoti. Visgi vairuotojai ne visada tinkamai sureaguoja, todėl, kaip pažymėjo pareiškėja, tampa nebeaišku, kurioje vietoje reikia įlipti.
Be to, nors keleiviams su regos negalia apie į stotelę atvykstantį autobusą ar troleibusą praneša programėlė, ji nenurodo, kur transporto priemonė sustojo.
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Dėl atvejo tarnybai kreipusis į bendrovę „Kauno autobusai“, ši pripažino, kad pamatę stotelėje keleivį su baltąja lazdele, vairuotojai privalo sustoti prie pat žmogaus, be to, pasiteirauti, ar reikalinga pagalba įlipant. Taip pat nurodyta, kad darbuotojai bus apmokomi, kaip tinkamai aptarnauti asmenis su negalia.
Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė pažymėjo, kad tokios situacijos rodo nepakankamą vairuotojų pasirengimą atpažinti bei tinkamai reaguoti į žmonių su negalia poreikius, taip pat pagalbos priemonių trūkumą.
„Atsakomybė už tai, kad žmonės su regos negalia priversti blaškytis viešojo transporto stotelėje ir vargti norėdami įlipti į reikiamą transporto priemonę, tenka paslaugų teikėjui. Pastarasis nesiėmė pakankamų priemonių užtikrinti tinkamą sąlygų pritaikymą ir taip pažeidė žmonių su regos negalia teisę lygiavertiškai naudotis viešosiomis paslaugomis“, – pranešime cituojama B.Sabatauskaitė.
Tarnyba konstatavo, kad bendrovė pažeidė Lygių galimybių įstatymą bei skyrė jai įspėjimą. Taip pat rekomenduota stiprinti vairuotojų mokymus bei svarstyti galimybes tobulinti programėlę, kad būtų galima tiksliau nurodyti transporto priemonės sustojimo vietą.