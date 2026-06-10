„Pigu.lt“ klientai 44 proc. užsakymų pateikia per mobiliąją aplikaciją

„Išmaniajam telefonui tampant vis svarbesne žmogaus gyvenimo dalimi, siekiame tapti e. prekybos centru kliento kišenėje. Rezultatai rodo, kad judame teisinga kryptimi – sparčiai auga ir mūsų lankytojų ratas, kuris atranda mobiliosios programėlės teikiamas naudas“, – teigia „Pigu.lt“ rinkodaros direktorius Vytautas Romeika. Per metus „Pigu.lt“ mobiliąją aplikaciją naudojančių pirkėjų skaičius išaugo net 24 procentais.
„Nuolat investuojame į mobiliosios programėlės atnaujinimus ir jos funkcionalumus, kad mūsų klientų apsipirkimo kelionė būtų kuo sklandesnė, patogesnė ir pritaikyta kasdieniams poreikiams. Siekiame, kad kiekvienas apsilankymas programėlėje kurtų geresnę apsipirkimo patirtį“, – sako V. Romeika.
Vienas svarbiausių programėlės privalumų – galimybė greičiau sužinoti geriausius kainų pasiūlymus. Dalis pasiūlymų yra skirti tik mobiliosios programėlės naudotojams.
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„Klientams svarbu ne tik platus asortimentas ar gera kaina, bet ir greitis. Programėlė leidžia apie geriausius pasiūlymus sužinoti realiuoju laiku – ar tai būtų kainos sumažėjimas, riboto laiko akcija, ar tik programėlės naudotojams skirtas pasiūlymas“, – teigia V. Romeika.
Aplikacija pasižymi patogia navigacija ir prekių paieškos sistema. Intuityvi sąsaja, detalūs paieškos bei filtravimo įrankiai leidžia lengvai orientuotis plačiame asortimente ir atrasti prekes pagal kainą, savybes, pristatymo laiką ar kitus kriterijus. Be to, pirkėjai gali naudotis visą parą veikiančiu virtualiu asistentu, kuris padeda greičiau rasti reikiamą informaciją ar prekes.
„Programėlėje nuosekliai tobuliname filtrus, paiešką ir papildomus pagalbos įrankius, kad mūsų klientai norimą prekę rastų kuo greičiau“, – sako V. Romeika.
Dar vienas aplikacijos privalumas – prisijungus prie paskyros, prekių krepšelis sinchronizuojamas visuose įrenginiuose, todėl apsipirkimą galima pradėti kompiuteryje, o vėliau patogiai tęsti telefone. Klientai taip pat gali naudotis „Norų sąrašo“ funkcija ir išsisaugoti patikusias prekes, kurias planuoja įsigyti vėliau.
Programėlės naudotojams suteikiama ir daugiau lojalumo naudų. Apsiperkant per mobiliąją programėlę galima uždirbti net 4 kartus daugiau „PiguEurų“ nei įprastai – atgauti iki 2 proc. nuo įsigyto užsakymo sumos ir juos panaudoti kitiems pirkiniams.
Anot V. Romeikos, klientų įsitraukimą „Pigu.lt“ mobiliojoje programėlėje didina ir žaidybinimo sprendimai. Po užsakymo pateikimo pirkėjai gali dalyvauti žaidime „Suk ir laimėk“ – sukti laimės ratą ir laimėti specialias dovanas kitam apsipirkimui.
„Žaidybinimo sprendimai tampa vis svarbesne šiuolaikinės e. prekybos dalimi. Jie suteikia apsipirkimui daugiau emocijos, stiprina klientų įsitraukimą ir kuria pozityvesnę patirtį. Geimifikacija turi teigiamos įtakos ne tik pirkėjo kelionei, bet ir verslo rezultatams“, – sako V. Romeika.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.