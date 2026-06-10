„Išblėsus koronavirusui prasidėjo šis ilgas baro šokis. Po ketverių metų ir tuzino skirtingų pasirodymų ir mus pasivijo pastarųjų metų tendencija – šį užsitęsusį šokį tenka stabdyti.
Norim tarti labai didelį Ačiū visai susiformavusiai naktinio judesio bendruomenei, kuri lankėsi pas mus, visiems, kurie džiugino savo selekcijomis, apsauginiams, kurie palaikė tvarką, ir visiems, kurie šoko kartu su mumis vienoje ar kitoje baro pusėje“, – antradienį, birželio 9 d., kreiptasi socialiniame tinkle „Instagram“.
Kaip matyti rekvizitai.lt puslapyje, barą valdanti įmonė „Devyniasdešimt aštunti“ įkurta prieš 7 metus.
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Paskutiniai teikti duomenys už 2024 m. rodo, kad grynasis nuostolis tais metais siekė 421 Eur. Skola „Sodrai“ šiuo metu siekia 72,45 Eur.
Plačiau apie sprendimą uždaryti barą portalui Lrytas pakomentavo įmonės vadovas Mykolas Vaitkus.
„Baigėsi etapas su šokiais. Naktinė kultūra šiek tiek yra apstojusi, tai naktinės kultūros vietos dabar yra aprimusios“, – teigė jis.