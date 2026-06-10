ECB ėmėsi priemonių pažaboti banko „Revolut“ plėtrą

Šiomis priemonėmis buvo konkrečiai siekiama apriboti banko „Revolut“ galimybę diegti naujas paslaugas EEE teritorijoje, laikinai uždraudžiant įmonės bankininkystės padaliniui Lietuvoje pristatyti naujus produktus. „Revolut“ galėjo toliau teikti esamus produktus, tačiau naujų paslaugų diegimas buvo sustabdytas, kol priežiūros institucijos įsitikins, kad įmonės vidinė infrastruktūra gali atlaikyti tokį krūvį.
Kaip praneša „The Financial Times“, Europos priežiūros institucijos pareikalavo, kad Londone įsikūręs neobankas iš esmės pertvarkytų savo produktų tvirtinimo procesus, o pirmiausiai nustatytų valdymo, rizikos valdymo ir atitikties struktūrų trūkumus.
Vykdant priežiūros priemones, bankui „Revolut“ buvo nurodyta užtikrinti, kad ateityje kuriamus produktus oficialiai patvirtintų kvalifikuoti įmonės specialistai. Be to, banko valdyba buvo paprašyta įvertinti, kokį poveikį nauji produktai galėtų daryti grupės kapitalo ir likvidumo pozicijai.
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Banko „Revolut“ generalinio direktoriaus Niko Storonsky‘io teiginys, kad darbuotojai produktų kūrimo procese elgiasi kaip „savavaldės raketos“, privertė ECB sunerimti, kad naujovės kuriamos ir diegiamos greičiau nei spėjama jas prižiūrėti.
Ši finansinių technologijų įmonė jau yra ne kartą susidūrusi su Europos priežiūros institucijomis: pavyzdžiui, pernai Lietuvos bankas, nustatęs kovos pinigų plovimu kontrolės sistemos trūkumų, jai skyrė 3,5 mln. eurų baudą.
Savo pranešime įmonė teigia, kad UAB „Revolut Bank“ įgyvendino keletą vidinio produktų diegimo proceso tobulinimų ir be kita ko įdiegė išsamesnius naujų iniciatyvų vertinimus, kuriuos atlieka vidaus ekspertai ir banko valdymo organai, o tai suteikė jai galimybę visoje Europoje pristatyti daugybę naujų produktų.
„Mes nuolat palaikome konstruktyvų dialogą su priežiūros institucijomis, įskaitant Europos centrinį banką, ir tai yra įprasta mūsų, kaip visavertę licenciją turinčio banko, veiklos dalis“, – nurodoma pranešime.
„Revolut“ laikosi aukščiausių valdymo ir rizikos valdymo standartų. Vadovaudamiesi priežiūros institucijų lūkesčiais, mes nuolat stipriname savo vidaus kontrolės sistemą ir veiklos procesus“, – tvirtino finansinių technologijų įmonė.