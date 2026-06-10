Valstybė – svajonių klientas ar biurokratijos maratonas: kodėl kai kurie verslai vis dar vengia viešųjų pirkimų?

Viešieji pirkimai – pasitikėjimo valstybe veidrodis
Verslo santykis su valstybe dažnai prasideda būtent sąlytyje su viešaisiais pirkimais. Čia paaiškėja, ar taisyklės iš tiesų aiškios, ar konkurencija skaidri, ar visiems sudaromos vienodos galimybės. Todėl pasitikėjimas viešaisiais pirkimais iš esmės tampa ir pasitikėjimo valstybe matu.
„Verslo susitikimas su valstybe labai dažnai vyksta būtent per pirkimus. Jeigu verslas jaučia, kad procedūros aiškios, skaidrios ir sudaro galimybes dalyvauti visiems vienodai, natūraliai auga ir pasitikėjimas valstybe“, – sako nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT direktorė Neringa Andrijauskienė.
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Ji atkreipia dėmesį, kad dalis verslo viešųjų pirkimų vis dar vengia ne dėl vienos konkrečios priežasties. Vieniems trūksta išteklių ir jie renkasi tik tuos projektus, kuriuos gali įvykdyti be didesnės rizikos, kiti stabdomi ankstesnių blogų patirčių ar išankstinio skeptiško požiūrio. Dar kiti paprasčiausiai neturi pakankamai žinių, kaip dalyvauti pirkimuose, kokius dokumentus rengti ar kaip įsivertinti savo galimybes.
„Gali būti, kad verslas tiesiog nežino, jog valstybė perka būtent jo siūlomas prekes ar paslaugas“, – pastebi N. Andrijauskienė.
Valstybė gali būti reikli, bet kartu ir labai patikima klientė
Viešųjų pirkimų reputaciją kartais temdo biurokratijos įspūdis. Verslą atbaido formalios procedūros, trumpi terminai, baimė suklysti ir nuostata, kad laimėti gali tik tas, kuris pasiūlys mažiausią kainą. Tačiau, pasak N. Andrijauskienės, toks vaizdas nėra pilnas. Viešasis sektorius iš tiesų yra reiklus klientas: jis kelia aiškius kriterijus, tikisi atitikties reikalavimams, laikosi procedūrų ir turi atsiskaityti už tai, kaip leidžiamos visų mūsų lėšos.
Kita vertus, būtent čia slypi ir vienas didžiausių valstybės, kaip užsakovo, pranašumų. „Valstybė gali būti labai patikimas partneris – tai garantuotas apmokėjimas, aiškumas ir stabilumas“, – sako CPO LT vadovė. Pasak jos, verslui tai ypač svarbu neapibrėžtumo laikais, kai galimybė planuoti veiklą ilgesniam laikui tampa reikšmingu konkurenciniu pranašumu.
Svarbu ir tai, kad verslą motyvuoja ne vien finansinis argumentas. N. Andrijauskienės teigimu, daliai įmonių svarbi ir platesnė prasmė – galimybė prisidėti prie visuomenei reikšmingų projektų, kurti vertę savo valstybei ir dalyvauti sprendimuose, turinčiuose ilgalaikį poveikį. Tai kartu gali tapti ir verslo „raumenų auginimas“ ruošiantis užkariauti užsienio rinkas.
Viešasis sektorius keičiasi: daugiau dialogo, kokybės, mažiau formalumo
Nors kritikos viešiesiems pirkimams yra, pats viešasis sektorius per pastaruosius metus pastebimai pasikeitė. „Viešasis sektorius tikrai tampa atviresnis, profesionalesnis, geriau planuoja ir daugiau kalbasi su verslu“, – sako N. Andrijauskienė.
Anot jos, organizacijos daugiau dalijasi gerąja praktika, konsultuojasi tarpusavyje, mokosi iš klaidų ir aktyviau ieško būdų, kaip pirkimus vykdyti paprasčiau bei efektyviau.
Vienas ryškiausių pokyčių – realesnės rinkos konsultacijos. „Anksčiau jos dažnai būdavo formalios, o dabar matome, kad rinkos konsultacijos vyksta realiai – formuluojami tiksliniai klausimai, vertinami verslo pasiūlymai, medžiaga viešinama“, – pastebi CPO LT vadovė.
Esą daugėja ir skaitmenizacijos, standartizuotų sprendimų, elektroninių platformų, kurie daliai tiekėjų leidžia į viešuosius pirkimus įeiti paprasčiau nei anksčiau. Vienas iš jų – CPO LT valdomas elektroninis centralizuotų pirkimų katalogas, kuriame įvyksta apie 15 proc. visų šalyje vykdomų viešųjų pirkimų.
Ar tikrai viską lemia mažiausia kaina?
Nors vis dar gajus įsitikinimas, kad viešuosiuose pirkimuose viską lemia mažiausia kaina, praktikoje vis daugiau kalbama apie kainos ir kokybės santykį. „Mažesnė kaina už gerą kokybę nėra blogas dalykas. Blogai yra tada, kai keliami per maži reikalavimai, bet vis tiek tikimasi aukštos kokybės“, – sako N. Andrijauskienė.
Kita vertus, tam reikia ir pačių perkančiųjų organizacijų brandos – gebėjimo tiksliai apsibrėžti poreikį, nustatyti adekvačius kriterijus ir vėliau kontroliuoti, ar sutartis iš tiesų vykdoma taip, kaip buvo pažadėta.
Pagrindinė žinutė verslui, anot CPO LT vadovės, paprasta: viešieji pirkimai nėra lengviausia rinka, tačiau ji tikrai nėra uždara ar skirta tik išrinktiesiems. „Tai sritis, kurioje dar yra ką paprastinti ir tobulinti, bet ji jau dabar siūlo realias galimybes tiems, kurie ieško stabilių užsakymų, nori auginti kompetencijas ir yra pasirengę dirbti su reikliu, bet patikimu klientu. O pirmas žingsnis“ – ragina CPO LT vadovė – „yra paprastas – pabandyti, domėtis, konsultuotis ir nebijoti įeiti į rinką, kuri daugeliui vis dar atrodo sudėtingesnė, nei yra iš tikrųjų.
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