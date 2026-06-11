„Maxima“ siunčia žinią: netrukus atidarys atnaujintą parduotuvę Klaipėdos „BIG“ – pirkėjams ruošia staigmenų

Žardininkų mikrorajone nuo 2008-ųjų veikianti tinklo parduotuvė pirkėjus jau visai netrukus pasitiks it visiškai nauja. Per keturis atnaujinimo mėnesius čia keitėsi prekių išdėstymo ir kasų zonos erdvės bei įranga, patalpos darbuotojams, buvo kruopščiai planuojamas naujas, dar gausesnis, šviežio maisto produktų asortimentas.
Atnaujinta beveik 4200 kv. m parduotuvė kvepės šviežia duona ir bandelėmis, kurios kasdien bus kepamos čia pat įsikūrusioje kepykloje. Neabejotina šios parduotuvės pažiba bus ir erdvus kokybiškų vaisių bei daržovių skyrius, kuriame pirkėjai galės rasti ne tik vietos ūkininkų atvežtų, bet ir egzotinių gėrybių, taip pat įvairiausių mikrožalumynų, daigų.
Prekių lentynose pirkėjus džiugins gausus šviežio ir šaldyto maisto, įvairiausių bakalėjos prekių pasirinkimas, o vitrinose – išskirtinis kokybiškos lietuviškos mėsos, kur bus galima rasti ir triušienos, avienos bei kalakutienos, asortimentas. Produktų gausa lepins ir sveriamos bei fasuotos „Meistro kokybės“ gardžių kulinarijos bei konditerijos gaminių pasirinkimas.
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Taikos pr. 141 įsikūrusi parduotuvė duris atvers ir su išskirtine naujiena – nuo šiol pirkėjų patogumui čia veiks savarankiško pirkinių skenavimo ir apsipirkimo technologija „Scan&Go“. Ji suteiks galimybę greičiau ir patogiau savarankiškai skenuoti prekes bei už jas susimokėti. Parduotuvėje taip pat veiks ir įprastos bei naujos kartos savitarnos kasos.