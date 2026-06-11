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„Maxima“ siunčia žinią: netrukus atidarys atnaujintą parduotuvę Klaipėdos „BIG“ – pirkėjams ruošia staigmenų

2026 m. birželio 11 d. 15:13
Klaipėdoje PC „BIG“ įsikūrusios trijų X „Maximos“ atnaujinimo darbai – finišo tiesiojoje. Sugrįžtančių pirkėjų ši tinklo parduotuvė ir jos personalas lauks jau kitą ketvirtadienį, birželio 18 d., 9 val. ryte. Ta proga visą savaitgalį, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, lauks ne tik atsinaujinęs maisto prekių asortimentas, bet ir gausa įvairiausių pramogų bei staigmenų, rašoma prekybos tinklo pranešime žiniasklaidai.
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Žardininkų mikrorajone nuo 2008-ųjų veikianti tinklo parduotuvė pirkėjus jau visai netrukus pasitiks it visiškai nauja. Per keturis atnaujinimo mėnesius čia keitėsi prekių išdėstymo ir kasų zonos erdvės bei įranga, patalpos darbuotojams, buvo kruopščiai planuojamas naujas, dar gausesnis, šviežio maisto produktų asortimentas.
Atnaujinta beveik 4200 kv. m parduotuvė kvepės šviežia duona ir bandelėmis, kurios kasdien bus kepamos čia pat įsikūrusioje kepykloje. Neabejotina šios parduotuvės pažiba bus ir erdvus kokybiškų vaisių bei daržovių skyrius, kuriame pirkėjai galės rasti ne tik vietos ūkininkų atvežtų, bet ir egzotinių gėrybių, taip pat įvairiausių mikrožalumynų, daigų.
Prekių lentynose pirkėjus džiugins gausus šviežio ir šaldyto maisto, įvairiausių bakalėjos prekių pasirinkimas, o vitrinose – išskirtinis kokybiškos lietuviškos mėsos, kur bus galima rasti ir triušienos, avienos bei kalakutienos, asortimentas. Produktų gausa lepins ir sveriamos bei fasuotos „Meistro kokybės“ gardžių kulinarijos bei konditerijos gaminių pasirinkimas.
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