Lietuviško kapitalo lošimų organizatorė plečiasi užsienyje: investuoja 15 mln. eurų

Per trejus metus į plėtrą užsienio rinkose bendrovė planuoja investuoti apie 15 mln. eurų nuosavo kapitalo bei sukurti apie 50 papildomų darbo vietų.
Lietuviškas veiklos modelis eksportuojamas į užsienį
Pasak įmonės vadovo Justino Šliažo, Lietuvoje sukaupta patirtis tapo pamatu žengti į brandžias Vakarų Europos ir kaimyninių šalių rinkas.
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„Prieš dvejus metus Lietuvoje uždarę paskutinį fizinį lažybų punktą, perėjome prie skaitmeninio veiklos modelio. Tai leido gerokai sumažinti įėjimo į naujas rinkas barjerą – nebereikia investuoti į fizinę infrastruktūrą, todėl šį modelį galime replikuoti ir kitose šalyse. Šiuo metu esame vienintelė lietuviško kapitalo lošimų bendrovė, vykdanti veiklą užsienyje, bet neabejojame, kad įrodysime, jog lietuviškas sprendimas gali sėkmingai veikti globaliai“, – sako J. Šliažas.
Jo teigimu, sėkmingas startas Jungtinėje Karalystėje jau parodė, kad lietuviškas verslo modelis yra konkurencingas globaliu mastu. Čia nuotolinių lošimų organizatorė veikia jau antrus metus, o šioje rinkoje uždirbamos pajamos sudaro apie 25 proc. visos bendrovės apyvartos.
Patirtis griežto reguliavimo aplinkoje – pranašumas svetur
Pasak J. Šliažo, sukaupta patirtis Lietuvoje leidžia drąsiai planuoti plėtrą užsienyje, kur nusistovėjęs reguliavimas padeda verslui planuoti ilgalaikes investicijas.
„Užsienio rinkos mums yra natūralus žingsnis, siekiant diversifikuoti verslą ir maksimaliai išnaudoti sukauptas kompetencijas. Lietuvoje galiojantys vieni griežčiausių reguliavimo standartų ES mums tapo puikia mokykla – išmokome dirbti itin aukštos kontrolės sąlygomis. Nors užsienio rinkose taikomi ne mažiau griežti reikalavimai, jų reguliacinė aplinka yra istoriškai labiau nusistovėjusi ir brandi. Tai leidžia užtikrintai planuoti ilgalaikes investicijas ir tvarią plėtrą“, – pastebi J. Šliažas.
Kartu su verslo modeliu įmonė į užsienio šalis eksportuoja ir Lietuvoje ištobulintus atsakingo lošimo bei socialinės atsakomybės standartus. Bendrovė planuoja naujose rinkose tęsti ir paramos sportui bei vietos bendruomenėms tradiciją.
„Keliame sau ambicingą tikslą tapti stipriu tarptautiniu žaidėju, todėl į užsienį perkeliame ne tik technologinius sprendimus, bet ir skaidrumo standartus – pavyzdžiui, pažangius įrankius, leidžiančius identifikuoti galimo probleminio lošimo rizikas ankstyvose stadijose. Tikime, kad toks atsakingas požiūris padės įsitvirtinti bet kurioje brandžioje rinkoje“, – reziumuoja J. Šliažas.
Naujų talentų ieškos ir Lietuvoje
Nepaisant plėtros užsienyje, Vilnius lieka pagrindinis bendrovės operacijų centras. Šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje bei Maltoje dirba 65 specialistų komanda, kurią per artimiausius metus planuojama išplėsti beveik dvigubai – ketinama pasamdyti apie 50 naujų darbuotojų.
„Mūsų sektoriuje rasti paruoštų specialistų beveik neįmanoma, todėl kiekvieną talentą auginame patys. Naujiems darbuotojams siūlome ne tik konkurencingą atlygį, bet ir modernią kultūrą su komandos renginiais užsienyje, papildomomis naudomis – nuo mokymų iki sveikatos draudimo. O plėtra užsienyje mūsų darbuotojams atveria ir tarptautinės karjeros galimybių“, – pabrėžia J. Šliažas.