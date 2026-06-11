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Lietuvos miestų ateitis: nuo Telšių rūšiavimo sistemos iki Kauno strateginės vizijos ir Plungės elektrinių autobusų

2026 m. birželio 11 d. 11:32
„Lietuvos ryto“ televizijos laida „Švarūs miestai“, vedama žurnalistės Akvilės Žirgulytės, pristato naujausią epizodą, kuriame aptariami trijų skirtingų Lietuvos regionų pokyčiai: Telšių rajono atliekų tvarkymo sistema, Kauno miesto reprezentacijos strategija bei Plungės viešojo transporto transformacija.
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Telšiai: meras Tomas Katkus – apie augantį rūšiavimą ir infrastruktūros plėtrą
„Pats atliekų kiekis, kuris patenka į komunalinių atliekų surinkimą, mažėja, tačiau rūšiavimo apimtys auga“, – sako Telšių rajono savivaldybės meras T. Katkus.
Pasak jo, vienas svarbiausių veiksnių – gyventojams priartinta infrastruktūra. „Mano nuomone, pats konteinerių išdalinimas gyventojams davė didžiausią efektą – kai infrastruktūra priartinta prie žmonių“, – teigia T. Katkus.

„Švarūs miestai“. Namas per kelis mėnesius ir nemokamas viešasis transportas

Meras taip pat akcentuoja švietimo svarbą: „Vaikai dažnai išmoko tėvus, kur ką mesti – tai labai stipriai prisideda prie pokyčių“.
Kaunas: Tadas Stankevičius – apie miesto „pardavimą“ ir tvarų pozicionavimą
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„Kaunas IN mūsų agentūra yra miesto reprezentacinė agentūra, kuri buvo įkurta žiūrint į gerąsias praktikas, kurias turi kiti Vakarų Europos miestai“, – sako Kauno IN vadovas T. Stankevičius.
Pasak jo, Kaunas turi aiškiai apibrėžti savo stiprybes: „Mes negalime konkuruoti kaip mažiausių kaštų lokacija ar kaip geriausio klimato miestas – turime rasti savo pozicionavimo taškus“.
Jis pabrėžia, kad tvarumas tampa esmine miesto strategijos dalimi.
„Labai svarbu, kad miesto pozicionavimas remtųsi į tvaraus vystymosi gaires, nes tai tampa būtinybe“, – akcentuoja pašnekovas.
Taip pat pristatoma Kauno vizija turizmo srityje.
„Ateityje žmogus atėjęs į vieną tašką galės operatyviai gauti visą reikiamą informaciją apie savo viešnagę Kaune“, – sako Kauno IN vadovas.
Plungė: Gintas Orda – apie nemokamą transportą ir elektrinių autobusų plėtrą
„Po Plungę pirmieji autobusai pradėjo važiuoti daugiau nei prieš penkiasdešimt metų“, – pasakoja UAB „Plungės autobusų parkas“ direktorius G. Orda.
Pasak jo, šiandien didžiausias pokytis – nemokamas viešasis transportas: „Esminis dalykas, kodėl žmonės renkasi viešąjį transportą – jis nemokamas Plungės rajono gyventojams“.
Įmonė taip pat nuosekliai modernizuoja parką.
„Stengiamės, kad autobusai būtų švarūs, tvarkingi ir patogūs – žmonių atsiliepimai yra labai geri“, – sako jis.
Kalbant apie ekologiją, G. Orda akcentuoja jau veikiančius sprendimus: „Tai yra ekologiški, švarūs ir nauji autobusai – žmonių atsiliepimai tik teigiami“.
Artimiausiu metu planuojama plėtra.
„Tikiu, kad ateityje galėsime visus Plungės rajono gyventojus vežti su ekologiškais, elektriniais autobusais“, – sako G. Orda.
Statybų sektorius: UAB „Giedrita“ – apie tvarią statybą ir karkasinius namus
UAB „Giedrita“ vadovas Giedrius Bukšnaitis laidoje kalba apie karkasinės statybos privalumus ir modernias technologijas.
„Karkasinį namą galim pastatyti nuo pamatų iki rakto nepertraukiamu procesu“, – sako G. Bukšnaitis.
Jo teigimu, tokia statyba leidžia dirbti greičiau ir efektyviau: „Tai yra sausi procesai ir viskas vyksta daug greičiau“.
UAB „Giedrita“ pardavimų vadovas Giedrius Mikalauskas pabrėžia klientų poreikių pokyčius ir gyvenimo būdo tendencijas.
„Žmonės labai pradėjo rinktis namus po pandemijos – ypač tie, kurie gali dirbti iš namų“, – teigia G. Mikalauskas.
Pasak jo, svarbiausia – lankstumas ir individualūs sprendimai: „Mes visada paliekam laisvę klientui, nes gyvens ne mes, o jis“.
Laidą „Švarūs miestai“ žiūrėkite „Lietuvos ryto“ televizijoje.
PlungėAutobusairūšiavimas
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