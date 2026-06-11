Automatinis produktų atpažinimas yra palyginti naujas sprendimas mažmeninės prekybos sektoriuje, todėl jam būtinas kruopštus testavimas ir tikslus technologinis pritaikymas. Ši technologija leidžia pirkėjams sutaupyti laiko savitarnos zonoje, nes nebereikia rankiniu būdu ieškoti sveriamų produktų kasos ekrane. Be to, sumažėja klaidų tikimybė, pavyzdžiui, netyčia pasirenkant netinkamą obuolių veislę.
Pirkėjui padėjus produktą ant svarstyklių, dirbtinio intelekto pagrindu veikianti sistema akimirksniu pateikia tinkamiausią produkto pasiūlymą. Šiuo metu naujasis sprendimas testuojamas vienoje „Rimi“ parduotuvėje Lietuvoje, o vėliau šiais metais planuojama pradėti platesnius bandymus ir Latvijos parduotuvėse.
Pirmieji rezultatai – daugiau greičio ir tikslumo
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„Pirmieji produktų atpažinimo technologijos bandymai rodo daug žadančius rezultatus – pirkėjai vidutiniškai sutaupo apie 10 sekundžių kiekvienam įvedamam produktui. Tai reikšmingai sutrumpina bendrą apsipirkimo laiką, ypač tuomet, kai pirkinių krepšelyje yra daug skirtingų sveriamų prekių.
Šiuo metu matome, kad sistema veikia itin tiksliai ir daugiau nei 90 proc. atvejų teisingai atpažįsta jau integruotus produktus. Tai puikus rodiklis tolesniam technologijos vystymui“, – sako „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius Vaidas Lukoševičius.
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Šiuo metu dirbtinio intelekto technologija yra apmokyta atpažinti 30 dažniausiai perkamų sveriamų vaisių ir daržovių kategorijos produktų. Pilotinėje parduotuvėje pirkėjai sistemos rekomendacijomis jau naudojasi kas antru atveju – dažniausiai automatiškai atpažįstami bananai, agurkai ir paprikos.
Nuo bananų iki kepinių
Tuo metu kepinių kategorijoje vis dar ieškoma tinkamiausio pakavimo sprendimo, kuris leistų sistemai lengvai atskirti skirtingų rūšių bandeles, duoną ir kitus kepinius.
Pasak specialistų, vaisiai ir daržovės pasirinkti pirmiausia todėl, kad būtent šioje kategorijoje pirkėjams dažniausiai tenka ieškoti reikiamo produkto savitarnos kasos ekrane.