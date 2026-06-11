Pigiau, todėl ir skaniau: populiarių prekių įprastos kainos „Maximoje“ – mažesnės nei kitur

Vienos tokių populiarių prekių – aromatinga malta kava „Dallmayr Prodomo“ (500 g), gardūs traškučiai „Pringles Original“ (165 g) bei nuo pusryčių sumuštinių neatsiejama vytinta „Bernų“ dešra (200 g). Šie produktai skanūs – visur, tačiau skaniausi būtent „Maximoje“, kur kasdien įprasta jų kaina yra mažesnė lyginant su kitais prekybos tinklais.
„Mažesnė kaina dažnai sustiprina vartotojo emocinį pasitenkinimą pačiu produktu, nepaisant jo nekintančių savybių, tokių kaip skonis ar kokybė. Natūralu, nes kaina apskritai yra vienas svarbiausių kriterijų, kodėl pirkėjas renkasi įsigyti vieną ar kitą prekę arba apsipirkimui pasirenka konkretų prekybos tinklą. Sutaupymo patirtį pirkėjas neretai tapatina su laimėjimu, kada išleidęs mažiau gavo geriausią įmanomą vertę.
Arba, kitaip tariant, kainavo pigiau, todėl ir buvo skaniau. Tą sakome ir mūsų pirkėjams, pabrėždami mažas kasdienes įprastas populiarių produktų kainas „Maximoje“, kurios, lyginant su identiškomis prekėmis kituose tinkluose, kainuoja reikšmingai mažiau, nelaukiant ypatingų nuolaidų ar išpardavimų“, – sako M. Tilmantas.
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Įprastų kainų skirtumai – akivaizdūs
Pavyzdžiui, 500 g maltos kavos „Dallmayr Prodomo“ pakuotė parduotuvėse „Maxima“ įprastai kainuoja 6,79 Eur, kai prekybos tinkluose „Iki Lietuva“ – 10,99 Eur, o „Rimi Lietuva“ – 12,99 Eur. Traškučių „Pringles Original“ (165 g) įprasta kaina „Maximoje“ yra 1,99 Eur, kai „Iki Lietuva“ ir „Rimi Lietuva“ – 2,99 Eur.
Įprastų kainų atotrūkis matyti ir lyginant vieno populiariausių mėsos gaminių – aukščiausios rūšies vytintos „Bernų“ dešros (200 g) – įprastas kainas. „Maximoje“ šios prekės įprasta kaina – 4,69 Eur, „Iki Lietuva“ – 6,49 Eur, o „Rimi Lietuva“ – 6,59 Eur.*
„Matydami konkrečius kainų palyginimus, pirkėjai greitai supranta, kad kasdien maža įprasta kaina yra naudingesnė nei trumpalaikės nuolaidos. Taip sutaupoma ne tik pinigų, bet ir laiko, kada pirkėjui nebereikia jo gaišti migruojant tarp kelių prekybos tinklų ieškant geros kainos pasiūlymo. Pirkėjai žino, kad tai, ko reikia, kasdien maža kaina galima įsigyti „Maximoje“ ir taip būti užtikrintiems, kad įsigydami produktą, kurį galima rasti ir kitur, nepermokėjo“, – sako M. Tilmantas.
*Lyginant trijų skirtingų prekių ženklų paminėtų produktų kainas, jos buvo fiksuotos 2026 m. birželio 10 d. UAB „IKI Lietuva“, H. Manto g. 90–1, Klaipėda, UAB „Rimi Lietuva“, Saltoniškių g. 9, Vilnius, ir UAB „Maxima LT“, Naugarduko g. 84, Vilnius.