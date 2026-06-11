Su bendru sukčiavusiam elektros prekių bendrovės vadovui skyrė laisvės atėmimo bausmę

Vilniaus apygardos teismas 2025 m. birželio 18 d. nuosprendžiu kaltu dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo pripažino anksčiau jau teistą A. S. (gim. 1982 m.), S. G. (gim. 1977 m.) pripažintas kaltu dėl sukčiavimo.
Kaip pranešė ikiteisminį tyrimą kontroliavusi prokuratūra, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti ir pirmos instancijos teismo skirtas bausmes.
Vilniaus apygardos teismas, subendrinęs su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2022 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu skirta bausme, A. S. skyrė galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 3 metams ir 20 tūkst. eurų baudą. Laisvės atėmimo bausmės vykdymą teismas atidėjo 1 metams, įpareigojo A. S. šiuo laikotarpiu dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, neišvykti už gyvenamosios vietos ribų bei nebendrauti su nurodytais asmenimis.
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Nuteistasis S. G. turės sumokėti pirmos instancijos skirtą 15 tūkst. eurų baudą.
2018 m. du elektros paskirties prekėmis prekiaujančių įmonių vieninteliai akcininkai ir vadovai sutarė apgaule pasisavinti vienos statybos ir buities prekių prekyba užsiimančios bendrovės turtą. A. S. ir S. G., veikdami bendrininkų grupe, siekdami nuslėpti itin sunkią savo vadovaujamų įmonių finansinę padėtį, statybos ir buities prekių prekyba užsiimančiai bendrovei pateikė pasiūlymą dėl elektros kabelių tiekimo bei apmokėjimui dvi išankstines sąskaitas bendrai beveik 74 tūkst. 544 eurų sumai.
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Bendrovės darbuotojai, atsižvelgdami į anksčiau tiekėjų įgytą pasitikėjimą, sąskaitose nurodytas sumas jiems pervedė. Teikdami pasiūlymą ir išankstines sąskaitas bendrininkai puikiai žinojo, kad pasiūlyme nurodytų elektros kabelių nepirks ir nepristatys, o gautas lėšas panaudojo ankstesnėms skoloms sumokėti ir kitoms įmonių reikmėms.
Bylos duomenimis, tęsdami savo nusikalstamą sumanymą, jau pasibaigus prekių pateikimo, kurio iš tikrųjų nebuvo planuojama vykdyti, terminams, A. S. ir S. G. toliau sąmoningai klaidino užsakovus, elektroniniu paštu siųsdami išgalvotą informaciją apie neva vykdymą užsakytų prekių pristatymo procesą.
Be to, A. S., siekdamas išvengti labai didelės turtinės prievolės pristatyti prekes arba grąžinti bendrovei apgaule pasisavintus daugiau kaip 74 tūkst. eurų, įmonės akcijas fiktyviai pardavė vienam Rusijos Federacijos piliečiui, kuris savo ruožtu neketino vykdyti jokios veiklos bei mokėti pagal įmonės prievoles.
A. S. suklastojo akcijų pirkimo pardavimo sutartį ir kitus dokumentus, kuriuos vėliau kartu su tikrais dokumentais pateikė valstybės įmonei, juridinių asmenų registre pakeitusiai duomenis apie įmonės akcininką ir vadovą.
A. S. nuteistas ir už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą. Siekdamas, kad kreditoriai prarastų realią galimybę atgauti turtą, jis paslėpė savo vadovautos įmonės finansinės apskaitos dokumentus, dėl ko negalima iš dalies nustatyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio.
Abu nuteistieji solidariai turės atlyginti ir nukentėjusios bendrovės patirtą turtinę žalą – beveik 74 tūkst. 544 tūkst. eurų, ir bendrovės išlaidas teisminiam procesui – po daugiau nei 2 tūkst. eurų.
Lietuvos apeliacinis teismaselektros prekėssukčiavimas
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