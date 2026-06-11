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Žymiausių ekonomistų ataskaitoje – juodas dangus virš Rusijos: ekonomika beveik pasiekė savo ribas

2026 m. birželio 11 d. 15:28
Praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo plataus invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos ekonomika beveik pasiekė savo ribas, teigiama ketvirtadienį, birželio 11 d., paskelbtoje žymiausių ekonomistų ataskaitoje.
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Vokietijos Kylio pasaulio ekonomikos instituto ir Stokholmo pereinamojo laikotarpio ekonomikos instituto paskelbtame „Kylio pranešime“ teigiama, kad Maskva beveik visiškai išeikvojo savo finansines atsargas ir kad ekonomika atsidūrė „paskutinėje stadijoje“.
„Pirmuosius karo su Ukraina metus Rusijos ekonomika pasirodė esanti atsparesnė nei daugelis tikėjosi, tačiau dabar atsargos yra išeikvotos“, – sakė Kylio pasaulio ekonomikos instituto vadovas Moritzas Schularickas.
„Ekonomikos pagrindai ženkliai susilpnėjo“, – pridūrė jis.

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„Fiskalinės atsargos beveik išeikvotos, ekonomikos augimas sustojęs, o šalies priklausomybė nuo Kinijos tampa vis akivaizdesnė“, – teigė mokslininkas.
„Tuo pačiu metu dėl karo Persijos įlankoje išaugusios naftos kainos, tikėtina, biudžetui turės tik laikiną poveikį“, – tvirtino M. Schularickas.
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Ataskaitoje nustatyta, kad likvidusis Rusijos valstybės turto fondo turtas, karo pradžioje sudaręs 6,5 proc. bendrojo vidaus produkto, 2026 m. balandį sumažėjo iki vos 1,8 proc.
Tuo pačiu metu federalinio biudžeto deficitas jau per pirmuosius tris metų mėnesius viršijo vyriausybės nustatytą 2026 m. tikslą. Be to, naftos ir dujų pajamos šių metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 45 proc.
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