Milijonams keleivių – gera žinia: ES uždraus oro linijoms imti šį mokestį

ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo.
Europos Parlamentas siekė uždrausti skrydžių operatorėms imti mokestį už rankinį bagažą, bet to irgi atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo.
Daugiau nei dešimtmetį rengta reforma paliko galioti dabartinę Europos kompensacijų sistemą. Tai suteikia keleiviams teisę į 250–600 eurų išmoką priklausomai nuo skrydžio atstumo už trijų valandų ar ilgesnį vėlavimą. Oro linijos skundėsi dėl to patiriančios dideles išlaidas ir todėl dažnai atšaukiančios skrydžius, o ne juos vykdančios su dideliu vėlavimu, tai daro įtaką skrydžių tvarkaraščiams.
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Šią nuomonę palaikė 27 bloko valstybės narės, pernai mėginusios prastumti pakeitimus, leidžiančius ilgesnius vėlavimus ir mažesnes išmokas.
Tačiau tam pasipriešino įvairių partijų įstatymų leidėjai. Jų pritarimas buvo reikalingas norint patvirtinti pakeitimus.
Ieškodami kompromiso, ES šalių atstovai penktadienį nusprendė šį klausimą atidėti. Jie sutarė dėl teksto, kurį iš esmės palaiko įstatymų leidėjai, taip atverdami kelią jo patvirtinimui pirmadienį.
Tai padės įgyvendinti ir kitus pokyčius, pavyzdžiui, uždrausti oro linijoms imti mokesčius už rašybos klaidų ištaisymą užsakymuose ir už vaikų iki 14 metų sodinimą šalia tėvų.
Galiausiai, prieš reformai įsigaliojant, ją dar turės oficialiai patvirtinti valstybės narės ir įstatymų leidėjai.
Europos Sąjunga (ES)keleiviaioro linijos
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