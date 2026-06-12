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Penktadienį į Klaipėdą atplaukė didžiulis laivas: pasakė, kuo jis išskirtinis

2026 m. birželio 12 d. 14:41
Paulius Matulevičius
Penktadienio rytą Klaipėdos uosto vartus kirto 236 m ilgio kruizinis laivas „Spirit of Adventure“, plaukiojantis su Jungtinės Karalystės vėliava. Jis mūsų mieste viešės iki 17 val.
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„Šio kruizinio laivo išskirtinumas tas, kad visiems jo keleiviams yra įskaičiuotos ekskursijos po Klaipėdą: kelionė panoraminiu autobusu, taip pat ir pasivaikščiojimas po Klaipėdos senamiestį.
Iš viso 950 turistų, kurių daugiausia yra iš Jungtinės Karalystės, artimiau susipažins su Klaipėdos miestu. Iš viso sudarytos 28 ekskursijų grupės“, – naujienų portalui VE.lt sakė Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė Romena Savickienė.
Taip pat ji pridūrė, kad bus ir tokių turistų, kurie dar vyks į gintaro apdirbimo fabriką, dalis – į Platelius ir Lapius.

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Tai jau 12-asis šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas.
Pagal kruizinių laivų grafiką kitą savaitę – birželio 17 dieną (trečiadienį) – Klaipėdoje per vieną dieną turėjo viešėti net trys kruiziniai laivai: 225 m ilgio „MS Europa 2“, 193 m ilgio „Amadea“ ir 100 m ilgio laineris „CLIO“.
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Visgi paaiškėjo, kad tądien Klaipėdos uostą aplenks 193 m ilgio „Amadea“.
„Jie jau anksčiau buvo pranešę, kad Klaipėdoje nesilankys, tačiau visgi šis laivas į kruizinių laivų sąrašą buvo įtrauktas, todėl taip ir liko jame. Reikės pranešti ir priminti, kad Klaipėdos uosto atstovai išbrauktų jį iš sąrašo“, – sakė R. Savickienė.
Taigi, iš viso šiemet Klaipėdos uosto vartus kirs 62 kruiziniai laivai.
Kruizinių laivų grafiką galima sekti ČIA.
kruizinis laivasKlaipėdalaivas
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